Имя сына Уильяма и Кейт связали с героями Поттерианы

Фанаты саги о юном волшебнике ликуют. Теперь их любимые герои увековечены в имени младшего сына принца Уильяма и Кейт Миддлтон. По крайней мере, именно так они предпочитают думать.

Как известно, герцог и герцогиня Кембриджские назвали мальчика Луи Артур Чарльз. Официальный сайт самого знаменитого юного волшебника откликнулся на эту новость сообщением:"Луи Артур Чарльз, ты был назван в честь трех самых великих Уизли".

Поклонники имели в виду фразу Гарри Поттера, которую тот сказал своему сыну: "Альбус Северус, ты был назван в честь двух самых великих директоров Хогвартса".

Дело в том, что такие имена носят три персонажа книги: Артур Уизли, его сын Чарльз и внук Луи. Правдоподобность шутке добавляет и тот факт, что другого сына Артура и отца Луи тоже зовут Уильям.