Анна Банщикова: Через две недели после родов забыла, что рожала

На «Первом канале» сейчас с большим успехом идет второй сезон сериала «Ищейка». Главную роль в нем исполнила актриса Анна Банщикова, которую многие зрители также знают по работам в сериалах «Охота на пиранью», «Лебединый рай», «Белая гвардия» и многих других. Удивительно, но в «Ищейке-2» Банщиковой пришлось сниматься на третьей неделе после родов. Как это ей удалось, Анна рассказала нашим корреспондентам.

В сериале Анна Банщикова играет Шерлока Холмса в юбке, а точнее — начальника уголовного розыска приморского городка по имени Александра Ивановна Кушнир. По словам артистки, во время работы над ролью она нарочно придумала, что ее героиня как будто бы в голове постоянно прокручивает разные мысли и из-за этого немножко затягивает свои слова при общении. Как говорит Анна, в новом сезоне Кушнир стала еще более жесткой и непримиримой, чем в первом. Но эта жесткость, да и сами съемки артистке дались очень нелегко, ведь ей пришлось вый-ти на работу, едва выписавшись из роддома. 17 марта 2017 года у Банщиковой и ее мужа — американского адвоката Всеволода Шаханова — родилась долгожданная дочь Мария.

Кадр из сериала «Ищейка» // Фото: Первый канал

— Я вышла на съемки уже через две недели после родов, — вспоминает 43-летняя звезда телесериалов. — Это правда было очень сложно. Каждая женщина, у которой есть маленькие дети, меня поймет! Но времени на то, чтобы привести себя в форму, у меня просто не было! Однако наш режиссер Дмитрий Владимирович Брусникин очень помог, благодаря ему у меня даже не случилось никакой послеродовой депрессии. На площадке с ним вообще забываешь, что у тебя есть дети, что ты когда-то кого-то рожала. Во время съемок — это хорошо на самом деле!

Личная жизнь Анны Банщиковой когда-то развивалась очень бурно. Ее первым мужем был певец Максим Леонидов . Поговаривают, что именно ей музыкант посвятил свою легендарную песню «Девочка-видение». Леонидов и Банщикова познакомились во время съемок одного телешоу. После двух лет романа они поженились. Стоит отметить, что этому союзу никогда не препятствовала разница в возрасте в 13 лет. Однако в 2003-м пара распалась. По слухам, этому послужила измена Анны. Сама артистка на эту тему предпочитает молчать, ведь сейчас в ее жизни разворачивается совсем другая история. Уже 11 лет она счастлива в браке с Всеволодом Шахановым. Новорожденная дочь стала третьим их совместным ребенком, у пары есть еще двое сыновей — 11-летний Михаил и 9-летний Александр. Кстати, мальчики снимались в эпизодических ролях сериала «Ищейка».

— Мои дети — вообще фанаты этого сериала, — продолжает актриса. — Они очень ждали второй сезон, а сейчас, когда он идет уже по «Первому», их просто невозможно уложить спать, пока не закончится очередная серия! Они ведь были на съемках, всех знают, одним словом, находятся внутри сюжета. Сашу, кстати, позавчера самого показывали по телевизору. Я не могу ответить однозначно на вопрос, нравится ли моим детям сниматься, одному — да, другому — нет. А вообще я бы, конечно, не хотела, чтобы они пошли в актерскую профессию. Я считаю, что мальчикам это не нужно. Вот дочь, когда вырастет, пускай идет в актрисы, я ей помогу в профессии, чем смогу!

Мы поинтересовались у Анны, что же помогает ей всегда выглядеть хорошо. На этот вопрос актриса предпочла отшутиться.

— Сумасшедшая генетика, спорт и безудержный секс, — смеется артистка. — Спорт — это пойти куда-нибудь с друзьями и выпить! Но конечно же я шучу, так как не могу серьезно ответить вам на этот вопрос!