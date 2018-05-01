Вышел новый трейлер фильма «Человек-муравей и Оса» 

Новый трейлер сиквела фантастической комедии "Человек-муравей" опубликован на видеохостинге YouTube.
Действие фильма "Человек-муравей и Оса" происходит во вселенной Marvel. Теперь в нелегкой миссии главному герою помогает напарница по прозвищу Оса. Главные герои противостоят преступнику по имени Призрак.
Режиссером картины снова стал Пейтон Рид. Скотта Лэнга (он же Человек-муравей) сыграет Пол Радд, Хоуп ван Дайн (Осу) — Эванджелин Лилли, доктора Хэнка Пима — Майкл Дуглас, а Призрака — Ханна Джон-Кеймен.
События, рассказанные в фильме, происходят до сюжета "Войны бесконечности". Российская премьера назначена на 5 июля 2018 года.