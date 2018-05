7 интересных фильмов с необычным сюжетом

7 интересных фильмов с необычным сюжетомДля тех, кто не поехал в майские праздники в отпуск или на дачу, мы подготовили подборку фильмов с крайне необычным сценарием. В каждом из них вы найдете оригинальный сюжет и непредсказуемость действий практически во всем.

1. Профессор Марстон и его Чудо-женщины

Professor Marston and the Wonder Women, 2017

Жанр: мелодрама, биография

Возрастной рейтинг: 18+

Рейтинг КиноПоиска / IMDb: 7.0 / 7.1 Купить в iTunes: 399 руб.

Крайне необычная история жизни эксцентричного ученого-психолога Уильяма Марстона, который подарил миру полиграф и создал известную героиню комиксов Чудо-женщину. Биографическая чувственная лента раскроет секреты «шведской семьи» учёного и поднимет тему феминизма за права женщин. Режиссёром фильма, конечно, стала женщина.

2. До свидания там, наверху

Au revoir là-haut, 2017

Жанр: мелодрама, драма

Возрастной рейтинг: 16+

Рейтинг КиноПоиска / IMDb: 7.4 / 7.6 Купить в iTunes: 299 руб.

Сугубо авторское кино не для всех. Оригинальное и выделяющееся на фоне продуктов голливудского конвейера. Режиссёром, сценаристом и одним из действующих лиц картины стал талантливый Альбер Дюпонтель. Экранизация одноимённого романа Пьера Леметра о человеке, потерявшем лицо — пронзительный фильм-гротеск о войне и ее безумии и последствиях. Сатира, метафоры, аллегории и абстрактные сцены в наличии.

3. Пожалуйста, приготовьтесь

Please Stand By, 2016

Жанр: мелодрама, драма

Режиссер: Бен Луин

Возрастной рейтинг: 16+

Рейтинг КиноПоиска / IMDb: 7.2 / 7.3 Светлое доброе кино о писательнице-аутисте, которая решается на отчаянный шаг, отправившись на конкурс сценариев по вселенной любимого сериала. Фильм в очередной раз продемонстрирует уродство нашего общества. Но, даже несмотря на это, он оставляет после просмотра исключительно положительные эмоции. Отмечу безупречную актёрскую игру Дакоты Фаннинг. Той самой девочки, которую в своё время спасал сам Том Круз в «Войне Миров».

4. Виктория и Абдул

Victoria & Abdul, 2017

Жанр: биография, драма, исторический

Возрастной рейтинг: 12+

Рейтинг КиноПоиска / IMDb: 6.8 / 6.8 Купить в iTunes: 399 руб.

Эта историческая драма расскажет о взаимоотношениях Англии и Индии в период существования настоящей Британской Империи, а также о необычной дружбе могущественной королевы Виктории и учтивого индуса Абдула. Из плюсов фильма выделю оскароносную Джуди Денч, которая, как всегда, предельно убедительна, интересные искромётные диалоги, красивую яркую картинку и неожиданный финал истории.

5. Собачья жизнь

A Dog’s Purpose, 2016

Жанр: комедия, мелодрама, драма

Режиссер: Лассе Халльстрём

Возрастной рейтинг: 6+

Рейтинг КиноПоиска / IMDb: 7.8 / 6.9 Купить в iTunes: 349 руб.

Отличный семейный фильм от режиссёра «Хаттико». На этот раз неразрывающий сердце ближе к концовке истории, но все равно заставляющий самых сентиментальных зрителей пустить слезу. Душевная история жизни глазами собаки наполнена светлой грустью и оставляет после себя добрые чувства. Приятное кино, заставляющее по-новому посмотреть на своих питомцев. Приятный саундтрек порадует своими жизнеутверждающими мелодиями.

6. Никому не известный

Un illustre inconnu, 2014

Жанр: триллер, драма

Режиссер: Лассе Халльстрём

Возрастной рейтинг: 16+

Рейтинг КиноПоиска / IMDb: 7.8 / 6.9 Купить в iTunes: 399 руб.

Захватывающий триллер о маленьком одиноком человеке, с необычным хобби, позволяющим ему примерить на себя чужие личности. По-европейски неспешное повествование и непредсказуемый сюжет в наличии.

7. Человек — швейцарский нож Swiss Army Man, 2016

Жанр: приключения, комедия, драма

Возрастной рейтинг: 18+

Рейтинг КиноПоиска / IMDb: 6.7 / 7.0 Купить в iTunes: 299 руб.

Самое дикое роуд-муви, которое вы когда-либо видели. Смелое, запоминающееся, очень абсурдное и иногда смешное. Осторожно! Юмор в фильме предельно жёсткий и взрослый. Много вы знаете картин, в которых один из главных героев самый настоящий труп? После просмотра часть зрителей могут задать логичный вопрос — «Что это было?». Другая часть оценит аллегории на взрослую, придуманные режиссёрским и по совместительству и сценарным тандемом.