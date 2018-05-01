Мел Гибсон снимет фильм о Второй мировой войне 

Знаменитый режиссер и актер планирует снять картину с рабочим названием "Разрушитель".
Фильм будет экранизацией романа Джона Уюковитса "Hell from the Heaven".
Картина расскажет о сражении экипажа американского миноносца «Лаффи» и японских военнослужащих весной 1945 года. Сценаристом проекта станет возлюбленная Гибсона Розалинда Росс.
Мел Гибсон прославился после таких фильмов как "Безумный Макс", "Баунти", "Чего хотят женщины", "Патриот". Не меньшую известность он получил в качестве режиссера. Его картины "Храброе сердце", "Страсти Христовы", "Апокалипсис" покорили мировой кинематограф.