Мел Гибсон снимет фильм о Второй мировой войне

Знаменитый режиссер и актер планирует снять картину с рабочим названием "Разрушитель".

Фильм будет экранизацией романа Джона Уюковитса "Hell from the Heaven".

Розалинда Росс. Картина расскажет о сражении экипажа американского миноносца «Лаффи» и японских военнослужащих весной 1945 года. Сценаристом проекта станет возлюбленная Гибсона

Мел Гибсон прославился после таких фильмов как "Безумный Макс", "Баунти", "Чего хотят женщины", "Патриот". Не меньшую известность он получил в качестве режиссера. Его картины "Храброе сердце", "Страсти Христовы", "Апокалипсис" покорили мировой кинематограф.