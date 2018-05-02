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HBO продлил «Мир Дикого Запада» на третий сезон
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HBO продлил «Мир Дикого Запада» на третий сезон 

DTF.RU 1 час назад
Фото: DTF.RU
Пока не известно, когда выйдут новые серии.
Спустя чуть больше недели после премьеры второго сезона «Мира Дикого Запада» телеканал HBO продлил сериал на третий сезон. Руководство не сообщило, когда стоит ожидать продолжения — между премьерой первого и второго сезонов прошло полтора года.
По словам программного директора HBO Кейси Блойса, третьим сезоном займутся прежние шоураннеры Джонатан Нолан и Лиза Джой.
Работать с необычайно талантливыми Джонатаном Ноланом и Лизой Джой, а также одарённой съёмочной командой было невероятным удовольствием. […] Мы с нетерпением хотим узнать, куда отправимся в следующей главе.
Первый сезон «Мира Дикого Запада» вышел в октябре 2016 года и стал самым просматриваемым новым сериалом HBO. Премьера второго сезона состоялась 22 апреля. Совокупное количество просмотров достигло 3 миллионов, что на 300 тысяч меньше по сравнению с дебютом в 2016 году. Среднее число просмотров каждого эпизода первого сезона составило 13,2 миллиона.
В целом рейтинг дебютного эпизода сериала по сравнению с первым сезоном вырос лишь на 5%, а если учитывать просмотры в сервисе HBO Go, то и вовсе упал на 10%.
По информации Deadline, первый сезон «Мира Дикого Запада» получил 22 номинации на премию «Эмми» и победил в пяти категориях.
#мирдикогозапада #HBO #сериалы
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