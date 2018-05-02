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HBO продлит «Мир Дикого Запада» на третий сезон
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HBO продлит «Мир Дикого Запада» на третий сезон 

Ревизор.ru 10 минут назад
Фото: Ревизор.ru
Над новым сезоном продолжат работу те же шоураннеры Джонатан Нолани Лиза Джой. Дата выхода третьего сезона пока неизвестна. Премьера второго сезона прошла 22 апреля этого года, на сегодня в сети появились только два эпизода многосерийного фильма. Сериал «Мир Дикого Запада» стартовал в 2016 году. По сюжету в футуристическом парке развлечений «Мир Дикого Запада» работают роботы. Людям в этом месте позволено все, они убивают роботов, потом чинят их и стирают память. Но только вот не все роботы теряют память.
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