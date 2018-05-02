HBO продлит «Мир Дикого Запада» на третий сезон

Над новым сезоном продолжат работу те же шоураннеры Джонатан Нолани Лиза Джой. Дата выхода третьего сезона пока неизвестна. Премьера второго сезона прошла 22 апреля этого года, на сегодня в сети появились только два эпизода многосерийного фильма. Сериал «Мир Дикого Запада» стартовал в 2016 году. По сюжету в футуристическом парке развлечений «Мир Дикого Запада» работают роботы. Людям в этом месте позволено все, они убивают роботов, потом чинят их и стирают память. Но только вот не все роботы теряют память.