Фото: Кэти Холмс на премьере документального фильма о ювелирном бренде Bvlgari 

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Мишель Пфайффер может составить компанию Анджелине Джоли в «Малефисенте 2»

Звездные гости красной дорожки CinemaCon 2018: Блейк Лайвли, Мила Кунис, Дакота Джонсон и Анна Кендрик

«Взрослые мужики и никаких колготок»: Тэрон Эджертон и Джейми Фокс представили «Робин Гуд: Начало» на CinemaCon 2018