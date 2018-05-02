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Фото: Кэти Холмс на премьере документального фильма о ювелирном бренде Bvlgari
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Фото: Кэти Холмс на премьере документального фильма о ювелирном бренде Bvlgari
Попкорн News
52 минуты назад
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Фото:
Попкорн News
39-летняя
Кэти Холмс
блеснула на красной дорожке премьеры документального фильма о знаменитом ювелирном доме Bvlgari, состоявшейся в рамках кинофестиваля Трайбека-2018 в Нью-Йорке.
Фото с мероприятия: попкорнnews
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