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Фото: Кэти Холмс на премьере документального фильма о ювелирном бренде Bvlgari
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Фото: Кэти Холмс на премьере документального фильма о ювелирном бренде Bvlgari 

Попкорн News 52 минуты назад
Фото: Попкорн News
39-летняя Кэти Холмс блеснула на красной дорожке премьеры документального фильма о знаменитом ювелирном доме Bvlgari, состоявшейся в рамках кинофестиваля Трайбека-2018 в Нью-Йорке.
Фото с мероприятия: попкорнnews
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