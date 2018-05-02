Время не властно: Питт, Сомерхолдер и другие нестареющие секс-символы Голливуда 

Джонни Депп Джонни Депп в свои 54 года стал только брутальнее. Однако склонность к детским импульсивным поступкам осталась: актер недавно не появился на презентации фильма «Фантастические твари», где он снимался в роли злого волшебника, из-за его бывшей жены Эмбер Херд. Скандальное расставание, видимо, отпечаталось на Джонни, но уж точно не сделало его менее привлекательным. Морщины у Деппа все же есть, но они его совсем не портят. Только подтянутые скулы на их фоне выглядят более чем неестественно, уж не заслуга ли это ботокса и филлеров? Брэд Питт Оскароносный актер уже отошел от развода с Анджелиной Джоли и немного похудел. По мнению многих экспертов, Питт неоднократно прибегал к пластическим операциям. Курсы мезотерапии, которые, скорее всего, прошел актер, делают его лицо свежим и отдохнувшим. Но все-таки седина, морщинки на лбу и в уголках глаз у Брэда Питта придают ему возраст. Леонардо Ди Каприо Леонардо Ди Каприо в свои 43 года очень хорош, с годами бунтарская прическа сменилась ухоженными волосами, а скулы — на милые щечки. Он тоже прибегал к пластической хирургии, но вынужденно. В 2005 году модель Арета Уилсон в порыве гнева ударила по лицу актера бутылкой, после чего ему наложили 17 швов. Но это не помешало Лео остаться таким же красавчиком, каким мы впервые увидели его в «Титанике». Киану Ривз Борода и длинные волосы Киану Ривзу явно придают возраст. Сейчас он хотя бы привел себя в форму, но пару лет назад звезда «Матрицы» совсем опустилась: набрала лишний вес и уж точно за собой не ухаживала. Актер, известный тем, что в 53 года ведет довольно простую жизнь для обитателей Голливуда, видимо, тоже не раз прибегал к пластике. Говорят, он колет боткос, иначе как объяснить отсутствие морщин и идеально гладкий лоб? Йен Сомерхолдер По сравнению с Питтом, Ривз и Ди Каприо, Йен Сомерхолдер очень молод. Ему всего 39, и признаки старости пока его не настигли. Идеально ровный контур как бы намекает о проведенной подтяжке лица, из-за чего оно кажется немного натянутым. Йен, как он сам говорил, никогда не считал себя красивым, но, пожалуй, одна из самых харизматичных улыбок Голливуда и голубые глаза доказывают, что он либо прибедняется, либо ошибается. Роберт Дауни — младший Звезда фильмов Marvel Роберт Дауни — младший явно не пытается скрыть свой возраст. В 53 года заметны и морщины на лице, и седина в висках. Хотя они и придают ему зрелый вид, но не лишают обаяния. Ну что ж, остается только любоваться его очаровательной улыбкой и харизматичным Тони Старком в новом фильме о Мстителях. Орландо Блум А вот Орландо Блум для своих лет (41 год) выглядит очень даже хорошо. Может, все дело в невесте актера Кэти Перри? Пара недавно объявила о помолвке, чем очень удивила фанатов. Хотя актер немного и потерял форму со съемок в «Пиратах Карибского моря», но все равно заслуживает восторженных вздохов своих фанаток со всего мира. Хью Джекман Хью Джекману почти 50, а выглядит на все 40! Несмотря на все перенесенные сеансы химиотерапии после диагностированного рака кожи, он выглядит прекрасно. Мы лишь желаем ему долгих лет и здоровья! Ченнинг Татум Ченнинг Татум, известный нам по романтическим и комедийным фильмам и славящийся своим танцевальным талантом, за последние десять лет почти не изменился, разве только стал более мужественным. Правда, форма у него уже не та: папарацци не раз снимали его расслабленный животик, да и бицепсы куда-то пропали. Джаред Лето Что творится с Джаредом Лето? Это магия? Многие не могут разгадать секрет его молодости. В 46 лет он выглядит как подросток. Только густая борода и длинные волосы могут напомнить об истинном возрасте. Кажется, этот человек и понятия не имеет, что такое морщины, седина и старость. Даже в молодости он выглядел старше, чем сейчас. Конечно, все дело в процедурах по омоложению лица и ботоксе. Но, в отличие от других звезд, Лето преобразился и стал моложе лет на 15-20, так что игра стоила свеч. Джастин Тимберлейк Джастин Тимберлейк, как и Ченнинг Татум, за десять лет тоже почти не изменился. Только в его бороде проступает первая седина и на лице проявляются носогубные складки. Впрочем, уже пора, ведь 40 лет не за горами. Джастину стоит взять телефончик косметолога Джареда Лето, он уж точно безоговорочный лидер по поддержанию молодости и красоты. А как тебе известный музыкант? Крис Хемсворт По сравнению с другими звездами в этой подборке Крис Хемсворт самый молодой: ему всего 34 года. Однозначно сказать, что его лицо выглядит свежо, едва ли возможно. Зато из-за постоянных съемок в фильмах Marvel актеру приходится держать себя в отличной форме — кубики и бицепсы все еще при нем. Майкл Фассбендер По фотографиям можно сказать, что Майкл Фассбендер с годами только хорошеет. Тон кожи явно стал ровнее, но вот морщины в уголках глаз никуда не пропали. Недавно он обручился с актрисой Алисией Викандер, может, в этом причина его хорошего вида — молодится для юной невесты? Подписывайся на страницы WMJ.ru в ВКонтакте, Одноклассниках, Facebook, Instagram и Telegram! Фото:Global Look Press, Shutterstock Текст: Валерия Савченко