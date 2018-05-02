Антонов оценил вклад «Собибора» в защиту правды о Второй мировой войне

ВАШИНГТОН, 2 мая — РИА Новости . Забвение уроков Второй мировой войны и Холокоста на фоне попыток переписать историю может привести к повторению трагедий, поэтому нужно защищать правду о событиях тех лет, в том числе при помощи кинематографа, заявил посол РФ в США Анатолий Антонов

Во вторник в российском посольстве в Вашингтоне состоялся показ фильма «Собибор». Лента актера и режиссера Константина Хабенского основана на реальных событиях и повествует о единственном за всю историю Второй мировой войны успешном восстании в нацистском лагере смерти «Собибор» в Польше в октябре 1943 года. Его возглавил советский офицер Александр Печерский

Говоря о событиях 75-летней давности, Антонов напомнил, что в лагере «Собибор» за полтора года (с мая 1942 года по октябрь 1943 года) нацисты убили около 250 тысяч евреев, а всего за годы Второй мировой войны жертвами Холокоста стали около шести миллионов евреев.

"Трагедия Холокоста стала символом беспощадной жестокости и презрения к человеческой жизни… Таким преступлениям нет ни прощения, ни забвения", — сказал посол.

"Вместе с тем в последнее время мы видим попытки переписать историю, бросить тень на подвиг нашей страны, которая вместе с союзниками по антигитлеровской коалиции разгромила нацизм и остановила гитлеровскую машину истребления. Такие попытки фактически означают оправдание преступлений нацизма и открывают путь для возрождения человеконенавистнических идей", — добавил дипломат.

Он подчеркнул, что забвение уроков прошлого может привести к повторению страшных трагедий.

"Поэтому наш долг не только чтить память миллионов погибших, но и защищать правду о событиях Второй мировой войны, доносить ее до молодого поколения, в том числе при помощи кинематографа", — заключил Антонов.

Мировая премьера фильма состоялась 23 апреля в Варшаве. Для первого российского показа 24 апреля выбрали родной город главного героя фильма Александра Печерского — Ростов-на-Дону. В большой прокат картина выйдет 3 мая, а 9 мая картину покажут в Берлине.