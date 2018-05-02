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Антонов заявил о важности фильма «Собибор» на фоне «попыток переписать историю»
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Антонов заявил о важности фильма «Собибор» на фоне «попыток переписать историю» 

RT на русском 1 час назад
Забвение уроков прошлого может привести к повторению трагедий, поэтому необходимо защищать правду о событиях Второй мировой войны в том числе посредством кинематографа, заявил посол России в США Анатолий Антонов, комментируя выход российского фильма «Собибор».
«Трагедия Холокоста стала символом беспощадной жестокости и презрения к человеческой жизни… Таким преступлениям нет ни прощения, ни забвения», —цитирует дипломата РИА Новости.
По его словам, в последнее время наблюдаются попытки «переписать историю».
«Такие попытки фактически означают оправдание преступлений нацизма и открывают путь для возрождения человеконенавистнических идей… Поэтому наш долг не только чтить память миллионов погибших, но и защищать правду о событиях Второй мировой войны, доносить ее до молодого поколения, в том числе при помощи кинематографа», — заявил Антонов.
Ранее Константин Хабенский рассказал изданию kp.ru о том, как совмещал работу актёра и режиссёра в фильме «Собибор».
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