Netflix купила права на международный показ фильма «Охота на человека»

Новый фильм Джона Ву выйдет в онлайн-кинотеатре 4 мая.

Несмотря на то, что последний фильм Джона Ву «Охота на человека» вышел ещё в прошлом году, его успели показать только в странах Азии, а также на Международных кинофестивалях в Торонто и Венеции. Компания Netflix постаралась исправить данное упущение, выкупив права на международный показ в своём онлайн-кинотеатре.

Выходящая на этих выходных картина расскажет о несправедливо обвинённом в убийстве адвокате (Чжан Ханьюй), который отправляется в «крестовый поход», чтобы очистить своё доброе имя.

«Охота на человека» — это ремейк японского фильма 1976 года Kimi yo Fundo no Kawa o Watare, наполненный отличительными чертами картин Джона Ву. В нём есть погони на мотоциклах, катерах, бесконечные перестрелки и даже танцевальный номер во время вступительных титров. Похоже, знаменитый режиссёр решил выложиться на полную, подняв градус действия до небывалых высот.

«Охота на человека» выйдет на Netflix 4 мая 2018 года.