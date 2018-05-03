«Очередной шедевр?»: Мел Гибсон снимет фильм о Второй мировой войне

Знаменитый голливудский актер и режиссер Мел Гибсон планирует снять новый фильм. Многие уже предрекают большой успех, ведь его талант давно признан кинокритиками и многочисленными зрителями. В основу сюжета положат события периода Второй мировой войны, потому новость вызвала волну обсуждения в соцсетях.

Мел Гибсон снимет новый фильм под названием Destroyer («Разрушитель»). По данным зарубежных СМИ, в ленте покажут события, описанные в книге Hell from the Heavens Джона Уюковитса о баталии японских военных и членов экипажа американского миноносца «Лаффи» в апреле 1945 года. Над адаптацией сценария будет работать возлюбленная Гибсона — Розалинд Росс.

Напомним, Мел Гибсон — один из самых успешных и титулованных актеров Голливуда, который в последнее время уделяет много внимания режиссуре. Он является двукратным лауреатом «Оскара» — за роль и работу постановщика в фильме «Храброе сердце». Поклонники обсуждают новую работу кинозвезды: «Ждем с нетерпением!» «Очередной шедевр?» «Ой, интересно будет посмотреть».

«Круто на самом деле, он действительно прекрасный актер и режиссер, потому буду ждать премьеры фильма о Второй мировой войне». «Класс, обожаю его, он большой молодец». Также стало известно, что кинематографист ведет переговоры об участии в картине «Человек на шесть миллиардов долларов», премьера которого запланирована на 2019 год. 62-летний Мел Гибсон преуспел не только в работе, но и в личной жизни, о которой ходят легенды. Ему приписывают множество романов, в прошлом году родился его девятый ребенок. Матерью мальчика стала 27-летняя гражданская жена актера Розалинд Росс.

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