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Миллионы Егора Крида
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Миллионы Егора Крида 

Popcake.tv 29 апреля 2018
Фото: Popcake.tv
Накануне-летний певец Егор Крид выпустил свой новый музыкальный клип на песню «Миллион алых роз», который побил все рекорды среди русскоязычных исполнителей.
Короткометражный фильм, как его называет сам Егор, всего за часов набрал более миллиона просмотров на YouTube. «Супер результат. Всё благодаря мои поклонникам!», — написал артист на своей страничке в.
В клипе показана романтичная история двух влюблённых. Она, девушка из благополучной семьи, а он, обычный парень, который так и не смог добиться расположения со стороны родителей своей избранницы. Пути героев расходятся, но бывшие возлюбленные снова встретятся, случайно столкнувшись на вокзале, но это будет их последняя встреча.
«На съёмочной площадке все, начиная от режиссёра и заканчивая нами, актёрами, проживали боль этой истории», — рассказал Егор.
Вопрос, кому посвящена песня «Миллион алых роз» уже не раз задавали артисту, на что он ответил, что посвятил её всем участницам шоу «Холостяк». Впрочем, это весьма символично, так как сейчас вся страна наблюдает за тем, как Егор Крид выбирает себе невесту в самом романтичном шоу нашей страны «Холостяк».
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