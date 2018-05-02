Викторина «Игра в кино» на телеканале «МИР». Шпаргалка

На телеканале «МИР» продолжается уникальное шоу — «Игра в кино». В нем зрители зарабатывают деньги на знании советских фильмов. Вопросы каверзные. Где искать ответы желающим попытать счастье, узнал корреспондент «МИР 24» Сергей Поляков

Они кинозвезды, но автографы не раздают. В музее «Мосфильма» собрана коллекция четырехколесных знаменитостей. Каждый ретро-автомобиль побывал на съемочной площадке не раз, и когда будет необходимо, возьмется за новую роль.

«Именно по этой причине наши автомобили поддерживаются всегда в рабочем состоянии. Конечно, не факт, что внутри стоят детали родные — они могут быть от современных машин, главное, чтобы подходили. Все-таки для кино самое главное, чтобы машины были в рабочем состоянии», — говорит заведующая музеем киноконцерна Елена Морозова

За время работы на «Мосфильме» «Волга» меняла гримм — сперва на зеленый, затем на белый, потом перекрасили обратно в бежевый. Тем не менее ее узнают миллионы поклонников советского кино. На ней Семен Семенович Горбунков ездил в булочную, а благородный угонщик Юрий Деточкин «убегал» от сотрудника Госавтоинспекции

После выхода на экраны фильм разорвали на цитаты. Шоу «Игра в кино» проверяет память и внимание зрителя. Один из вопросов: какую непримечательную деталь об автомобиле владелец «Волги» сообщил следователю после угона.

В годы Великой Отечественной войны автобусы «ЗИС-8» были на передовой. Возили раненых в госпитали. И почти все погибли. После войны их уже не выпускали. Для фильма «Место встречи изменить нельзя» Станислав Говорухин обратился на завод с просьбой сделать реплику. Так появился этот киногерой и знаменитая сцена погони с его участием.

Глеб Жеглов локтем разбивает стекло на двери и открывает стрельбу на поражение по членам банды «Черная кошка». Правда, на съемочной площадке все выглядело немного по-другому. Стекло убрали заблаговременно, чтобы не рисковать ценным актером, а разбили его спустя несколько дней Гости викторины «Игра в кино» отгадывают, как прозвали «МУРовцы» служебный автобус и чем он заслужил необычное имя.

Некоторые экспонаты музея недавно отметили столетний юбилей. Как, например, Rolls-Royce образца 1912 года. На киностудии он работает 50 лет — заслуженный арстист. На нем «Неуловимые мстители» скрывались от погони, а в фильме «Бег» отступали белые генералы.

Музей «Мосфильма» раскрывает сотни интересных фактов. Зрителям телеканала «МИР» они помогут проверить свои кинознания и испытать удачу на шоу «Игра в кино».

Смотрите программу «Игра в кино» на телеканале «МИР» с понедельника по четверг в 16:15.

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