В Госдепе считают, что подобные «Собибору» фильмы позволяют сберечь историческую память

ВАШИНГТОН, 2 мая. / ТАСС /. Такие фильмы, как картина Константина Хабенского «Собибор», помогают помнить как об ужасах концлагерей, так и о том, что нацисты преследовали целые этнические группы. Такое мнение выразил во вторник в беседе с журналистами специальный посланник Госдепартамента по вопросам, связанным с Холокостом, Томас Язгерди, который присутствовал на премьерном показе ленты в посольстве России в Вашингтоне.

По словам Язгерди, подобные фильмы позволяют рассказать об ужасах Холокоста в первую очередь молодому поколению. «Его нужно показывать везде, он дает более глубокое понимание Холокоста. Это весьма сильный фильм, его тяжело смотреть, но это необходимо», — сказал он.

"Сегодня мы чтим храбрость тех, кто пережил ужасы Собибора. Но при этом мы храним память о самом Холокосте", — обратился к гостям спецпосланник Госдепартамента перед премьерой.

Со своей стороны советник-посланник посольства Израиля в США Рувен Азар заметил, что речь в фильме идет «не просто о мужестве», а о «героизме в определенной степени». Дипломат напомнил о том, как премьер-министр еврейского государства Биньямин Нетаньяху сказал президенту РФ Владимиру Путину , что Израиль никогда не забудет вклад советской армии в борьбу с нацизмом, а также то, что Россия дала шанс самим евреям воевать с нацистами.

Выступая перед гостями до показа фильма, бывший посол США в России Джон Байерли в свою очередь выразил надежду на то, что именно культура позволит «преодолеть те временные политические сложности», которые есть сейчас в отношениях между Россией и Соединенными Штатами. «Россия и Америка всегда были вместе и всегда будут», — убежден он.

О фильме

Фильм «Собибор» рассказывает о бунте узников в одноименном нацистском концлагере, располагавшемся на территории оккупированной Польши, и о подвиге советского офицера Александра Печерского (1909-1990 годы), который поднял там восстание. Картина описывает события, предшествовавшие бунту узников, и само восстание.

Концлагерь Собибор действовал с мая 1942 года по октябрь 1943 года. За это время там было уничтожено, по разным данным, от 150 тыс. до 250 тыс. евреев из Польши и других европейских стран. Лагерь прекратил существование после восстания, которое в 1943 году возглавил советский лейтенант Печерский (его роль исполняет Хабенский). Восстание Печерского было первым удачным за период Второй мировой войны и единственным настолько массовым по числу участников — бежать удалось почти всем 300 узникам, поставившим на кон свою жизнь.

В российский кинопрокат фильм, ставший дебютной режиссерской работой Хабенского, выходит 3 мая.