Воронежскую «Снежную Королеву 3» отметили на крупнейшем фестивале анимации в Китае

Кассовый сбор мультфильма в Поднебесной составляет 9,6 млн долларов. Мультфильм воронежской студии Wizart Animation «Снежная Королева 3: Огонь и лёд» отметили на анимационном фестивале CICAF 2018 (China International Cartoon & Animation Festival), который является одним из самых масштабных в Китае. Об этом корреспонденту «Вести-Воронеж» сообщили в пресс-службе Wizart в пятницу, 27 апреля. В 2018 году компания Wizart стала почётным гостем фестиваля благодаря ошеломительному успеху мультфильма. Исполнительный продюсер студии Wizart Animation Владимир Николаев рассказал на форуме об опыте построения международной анимационной франшизы на базе оригинальной сказки. Организаторы CICAF также обсудили с Wizart дальнейшее совместное сотрудничество по работе над сериалом франшизы. Только за первый день проката анимационного мультфильма «Снежная королева 3» в Китае была собрана рекордная для российской анимации сумма — 2,74 млн долларов. Прокат ленты идёт до сих пор, решается вопрос о его продлении. На данный момент кассовый сбор анимационного фильма «Снежная королева 3» в Китае превышает 9,6 млн долларов. — Российская анимация впервые показала столь впечатляющий результат в Китае, на одном из самых консервативных рынков с высочайшим уровнем конкуренции между местным, китайским продуктом и контентом со всего мира, — рассказал генеральный продюсер компании Wizart Юрий Москвин

Российские картины и раньше были представлены на китайском рынке, однако такого успеха у российских лент, которого добилась «Снежная Королева», не было ни у кого. Теперь благодаря Wizart у России появились возможности для более массового продвижения на восточный рынок, отметили в пресс-службе компании. CICAF — один из самых масштабных анимационных фестивалей в Китае и на международной арене. В дальнейшем организаторы ставят цель превратить его в коммуникационную площадку, устанавливающую новые стандарты качества с участием представителей сообщества со всего мира. Справка Wizart Animation — российская мультипликационная студия. Первым проектом воронежской студии стал фильм «Снежная Королева», вышедший на экраны в 2012 году. Вторую часть франшизы зрители увидели уже в конце 2014 года. А «Снежная Королева 3: Огонь и лёд» вышла в прокат в кинотеатрах России, Восточной Европы, Эмиратах, Турции и Южной Кореи 29 декабря 2016 года. Третья часть мультфильма была одним из лидеров проката в Прибалтике и Польше. В России фильм больше всего зрителей посмотрели 2 января. Только тот день принёс анимационному проекту сразу около 40 миллионов рублей. «Снежная Королева 3» стал самым дорогим мультфильмом в России в 2016 году. Бюджет анимационной картины составил 360 млн рублей. Четвёртая часть франшизы «Снежная Королева» выйдет на экраны накануне Нового 2019 года.