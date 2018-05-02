Появились первые фотографии со съемочной площадки третьего сезона «Очень странные дела» 

В октябре 2017 года создатели сериала «Очень странные дела» сообщили, что начали работу над сценарием нового сезона, а уже 23 апреля в американском городе Картоне стартовали съемки. Первыми на съемочной площадке появились Наталия Дайер, Вайнона Райдер и Дэвид Харбор.
Первую сцену актеры играли около торгового центра. Судя по фотографиям, герои фильма совсем не изменились. Наталия исполняет роль сестры одного из главных героев Нэнси Уилер, Вайнона играет Джойс Байерс, а Дэвид продолжает в роли шерифа Джима Хопера.
Третий сезон ожидается осенью этого года. Действие в этих сериях будет разворачиваться через год после событий, произошедших во втором сеоне. Создатели также заявили, что сценарий к сериалу был вдохновлен фильмом «Назад в будущее».
В 2017 году сериал был номнирован на премии «Золотой глобус» и Прайм-таймовую премию «Эмми», а также стал лауреатом «Премии Гильдии киноактеров США» как лучши актерский состав драматического сериала, а его главная героиня Милли Бобби Браун попала в список ста самых влиятельных людей мира по версии журнала Time и стала его самой молодой участницей.