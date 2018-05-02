Появились первые фотографии со съемочной площадки третьего сезона «Очень странные дела»

Вайнона Райдер и Дэвид Харбор. В октябре 2017 года создатели сериала «Очень странные дела» сообщили, что начали работу над сценарием нового сезона, а уже 23 апреля в американском городе Картоне стартовали съемки. Первыми на съемочной площадке появились Наталия Дайер

Первую сцену актеры играли около торгового центра. Судя по фотографиям, герои фильма совсем не изменились. Наталия исполняет роль сестры одного из главных героев Нэнси Уилер, Вайнона играет Джойс Байерс, а Дэвид продолжает в роли шерифа Джима Хопера.

Третий сезон ожидается осенью этого года. Действие в этих сериях будет разворачиваться через год после событий, произошедших во втором сеоне. Создатели также заявили, что сценарий к сериалу был вдохновлен фильмом «Назад в будущее».