Ричард Гир стал жертвой вымогательств

Ричард Гир недавно оказался втянут в очень неприятную историю — с него требуют полмиллиона долларов в качестве компенсации за отказ работать над фильмом «Кости мастера: буддистский монах в поисках затерянного сердца Китая».

Еще в 2009 году Гир заключил контракт с компанией Random Acts Entertainment и должен был стать продюсером, сценаристом и исполнителем главной роли в экранизации книги Джорджа Крейна «Кости мастера: буддистский монах в поисках затерянного сердца Китая». Однако стороны так и не смогли согласовать детали проекта, поэтому Ричард, сославшись на неадекватное развитие сценария со стороны Random Acts, отказался участвовать в дальнейшей работе. Теперь представители компании требуют актера продолжить работу над фильмом или же выплатить им 500 000 долларов. Сам Гир намерен судиться с Random Acts Entertainment до победного конца. попкорнnews