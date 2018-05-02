Ещё
Дуэйн Джонсон и Джон Сина поработают вместе над новым боевиком
Далее:
Читайте также:
Ещё

Дуэйн Джонсон и Джон Сина поработают вместе над новым боевиком 

DTF.RU 18 минут назад
Фото: DTF.RU
Рестлмания на большом экране?
Дуэйн Джонсон, в прошлом месяце блиставший на большом экране в фильме Рэмпейдж, давно стал кинозвездой. А вот Джону Сина достаются только небольшие роли в комедиях, наподобие выходящей в России 24 мая картине «Секса не будет!». Оба здоровяка в своё время были лицом WWE, а теперь они будут работать вместе за пределами ринга.
В настоящее время Джонсон вместе со своей продюсерской компанией Seven Bucks Productions работает над картиной по роману Роберта Ладлэма «Директива Джэнсона». Сегодня фильм наконец обрёл актёра на главную действующую роль в лице Джона Сина.
По словам Variety, Джонсон собирался сам сняться в этом фильме, но из-за его напряженного графика не смог выкроить для этого времени. Вместо этого он решил занять пост продюсера картины, предоставив Сине ведущую роль. Учитывая, что Джонсон занят в многочисленных фильмах, в том числе «Чёрный Адам» DC Entertainment, продолжении «Джуманджи», сериале «Игроки» HBO и даже «Форсаже», возможно, это и к лучшему.
«Директива Джэнсона» расскажет о бывшем военно-морском пехотинце Поле Джэнсоне, который ранее входил в состав секретной операционной группы под названием «Консульские операции». За плечами Джэнсона скрывается тёмное прошлое и пытки вьетконговцев во Вьетнаме. После войны он открывает собственное частное агентство, где состоит в качестве консультанта по безопасности, но последняя операция, за которую он берётся, складывается не очень удачно, и сыщик бросается в бега.
Ладлэм известен своей книжной серией о Джейсоне Борне, по которой снято несколько фильмов. Франшиза о Джэнсоне насчитывает всего один роман, хотя в планах у писателя были ещё три книги.
«Стукач»
Дата выхода на экраны «Директивы Джэнсона» пока не объявлена.
DTF.RU: последние новости
Режиссёр Бернардо Бертолуччи заявил, что хотел бы поработать с Кевином Спейси «Семейка Марвел»: пародия актёров из «Войны бесконечности» на песню из американского ситкома семидесятых «Войне бесконечности» обещают крупнейший старт в истории кинематографа
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Что стало с актерами «Санта Барбары»22
Звезды, которые ненавидят свои культовые роли3
Сбежавшие из СССР: артисты-невозвращенцы68
Крутые герои боевиков: тогда и сейчас3
Самые невероятные трансформации звезд ради роли
Видео
02:16
Вышел новый трейлер фильма «Человек-муравей и Оса»
Кино
02:53
«Мстители 3» собрали рекордную кассу за выходные
Кино
06:42
Самые невероятные трансформации звезд ради роли
Кино
04:19
Дженнифер Лопес выпустила новый клип
Концерты
04:48
10 звезд, которые выросли в нищете
Кино
03:04
«Евровидение-2018» покажут по Первому каналу
ТВ
07:06
Кевин вырос: как выглядят актеры «Один дома» сейчас
Кино
10:54
Культовые фильмы до и после спецэффектов
Кино
08:58
Актеры «Титаника»: тогда и сейчас
Кино
07:27
Сбывшиеся предсказания будущего от «Симпсонов»
Кино
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение