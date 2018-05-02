Дуэйн Джонсон и Джон Сина поработают вместе над новым боевиком

Рестлмания на большом экране?

Дуэйн Джонсон , в прошлом месяце блиставший на большом экране в фильме Рэмпейдж, давно стал кинозвездой. А вот Джону Сина достаются только небольшие роли в комедиях, наподобие выходящей в России 24 мая картине «Секса не будет!». Оба здоровяка в своё время были лицом WWE, а теперь они будут работать вместе за пределами ринга.

В настоящее время Джонсон вместе со своей продюсерской компанией Seven Bucks Productions работает над картиной по роману Роберта Ладлэма «Директива Джэнсона». Сегодня фильм наконец обрёл актёра на главную действующую роль в лице Джона Сина.

По словам Variety, Джонсон собирался сам сняться в этом фильме, но из-за его напряженного графика не смог выкроить для этого времени. Вместо этого он решил занять пост продюсера картины, предоставив Сине ведущую роль. Учитывая, что Джонсон занят в многочисленных фильмах, в том числе «Чёрный Адам» DC Entertainment, продолжении «Джуманджи», сериале «Игроки» HBO и даже «Форсаже», возможно, это и к лучшему.

«Директива Джэнсона» расскажет о бывшем военно-морском пехотинце Поле Джэнсоне, который ранее входил в состав секретной операционной группы под названием «Консульские операции». За плечами Джэнсона скрывается тёмное прошлое и пытки вьетконговцев во Вьетнаме. После войны он открывает собственное частное агентство, где состоит в качестве консультанта по безопасности, но последняя операция, за которую он берётся, складывается не очень удачно, и сыщик бросается в бега.

Ладлэм известен своей книжной серией о Джейсоне Борне, по которой снято несколько фильмов. Франшиза о Джэнсоне насчитывает всего один роман, хотя в планах у писателя были ещё три книги.

«Стукач»

Дата выхода на экраны «Директивы Джэнсона» пока не объявлена.