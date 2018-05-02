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Фильм «Тренер» Андрея Козловского 6-7 мая покажут в 8 городах Швейцарии
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Фильм «Тренер» Андрея Козловского 6-7 мая покажут в 8 городах Швейцарии 

РИА Новости 1 час назад
ЖЕНЕВА, 2 мая — РИА Новости, Елизавета Исакова. Режиссерский дебют Андрея Козловского, фильм «Тренер», покажут в восьми городах Швейцарии 6 и 7 мая, сообщили РИА Новости в компании Swiss Partnership.
Фильм будут показывать на русском языке с английскими субтитрами в кинотеатрах Женевы, Лозанны, Монтрё, Берна, Базеля, Цюриха, Люцерна и Лугано.
Фильм рассказывает об игроке "Спартака" Юрии Столешникове, который в решающий момент матча не забил пенальти. Его дисквалифицировали, но через два года пригласили стать тренером в региональной команде «Метеор». Козловский, дебютировавший в качестве режиссера, сыграл главную роль и стал автором сценария картины.
Кадр из фильма «Тренер», режиссер Д. Козловский
По мнению журналистов, режиссеру удалось не только качественно снять кино про спорт, но и показать человеческую драму и борьбу против пассивности окружающих, фильм вышел духоподъемным, хотя местами излишне пафосным и затянутым.
После выхода на большой экран «Тренер» в конце апреля стал лидером российского проката, собрав более 324 миллионов рублей в первый уикенд.
Съемочная группа на премьере своего фильма «Тренер» в Москве
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