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Телеканал «Россия 1» покажет фильм о Даниле Козловском
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Телеканал «Россия 1» покажет фильм о Даниле Козловском 

Вести.Ru 2 часа назад
Фото: Ревизор.ru
Телеканал «Россия 1» покажет документальный фильм об актере, режиссере и просто человеке, который бесконечно предан своей профессии, — Даниле Козловском.
Его день расписан по минутам, он перемещается из страны в страну. В свои 33 года он уже прошел путь от блестящих актерских работ до впечатляющего режиссерского дебюта. Сейчас во всех кинотеатрах страны с триумфом идет его лента «Тренер» — эмоциональная история о поражениях и победах, уже ставшая лидером проката. Данила никогда не впускает журналистов в свою повседневную жизнь. В этом фильме он впервые расскажет о себе, о своих взглядах и ценностях.
Смотрите фильм «Данила Козловский. Герой своего времени» в субботу, 5 мая, в 10:10 на канале «Россия 1» или на сайте Russia.tv в режиме онлайн-трансляции.
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