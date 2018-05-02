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Его нужно показывать везде: в Госдепе высоко оценили фильм «Собибор»
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Его нужно показывать везде: в Госдепе высоко оценили фильм «Собибор» 

ТК «Звезда» 57 минут назад
Фото: ТК «Звезда»
Премьера фильма режиссера Константина Хабенского прошла во вторник в российском посольстве в Вашингтоне.
Премьера российского художественного фильма «Собибор» о единственном успешном восстании в нацистском лагере смерти прошла в российском посольстве в Вашингтоне.
По словам спецпосла Госдепартамента США по проблемам холокоста Томаса Яздгерди, который стал одним из приглашенных на показ представителем Госдепа, картину должны увидеть как можно больше зрителей в США.
«Я думаю, что его нужно показывать везде. Полагаю, такие фильмы углубляют понимание холокоста», — цитирует Яздгерди РИА «Новости».
На премьере также присутствовали представители дипломатических миссий, включая посольство Израиля, общественных организаций и ветераны войны.
«Это очень мощный фильм, и это очень мучительно. Его тяжело смотреть, но это необходимо, потому что люди должны знать, что такие вещи на самом деле произошли, эта война произошла», — подчеркнул спецпосол Госдепа.
Работу режиссера Константина Хабенского также высоко оценили в Фонде американо-российского культурного сотрудничества, который стал одним из организаторов показа. По словам главы фонда Сьюзан Кармел, фильм имеет важную роль в информировании молодежи о событиях Второй мировой войны.
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