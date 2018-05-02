Его нужно показывать везде: в Госдепе высоко оценили фильм «Собибор»

Премьера фильма режиссера Константина Хабенского прошла во вторник в российском посольстве в Вашингтоне.

Премьера российского художественного фильма «Собибор» о единственном успешном восстании в нацистском лагере смерти прошла в российском посольстве в Вашингтоне.

По словам спецпосла Госдепартамента США по проблемам холокоста Томаса Яздгерди, который стал одним из приглашенных на показ представителем Госдепа , картину должны увидеть как можно больше зрителей в США.

«Я думаю, что его нужно показывать везде. Полагаю, такие фильмы углубляют понимание холокоста», — цитирует Яздгерди РИА «Новости»

На премьере также присутствовали представители дипломатических миссий, включая посольство Израиля, общественных организаций и ветераны войны.

«Это очень мощный фильм, и это очень мучительно. Его тяжело смотреть, но это необходимо, потому что люди должны знать, что такие вещи на самом деле произошли, эта война произошла», — подчеркнул спецпосол Госдепа.

Работу режиссера Константина Хабенского также высоко оценили в Фонде американо-российского культурного сотрудничества, который стал одним из организаторов показа. По словам главы фонда Сьюзан Кармел, фильм имеет важную роль в информировании молодежи о событиях Второй мировой войны.