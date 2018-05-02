На все века: Фильмы, которые вы никогда не забудете

Есть фильмы, которые мы любим пересматривать, есть фильмы, которые мы забываем, потом вспоминаем и с удовольствием пересматриваем, а есть фильмы, которые мы, может быть, смотрели лишь раз, но они оставили неизгладимый след на сердце! Наша подборка из фильмов, которые забыть просто невозможно. На все века: Фильмы, которые вы никогда не забудетеОхотник на оленей (1978) Фильм получил пять премий «Оскар» и включен в национальный реестр Библиотеки Конгресса США . Актёрский состав, Роберт Де Ниро

Этот потрясающий фильм рассказывает о судьбах трёх друзей

американцев русского происхождения до, во время и после вьетнамской войны. Картина

очень сильная и заставляет задумываться о многих жизненных ценностях, ещё долго

после просмотра.

Однажды в Америке (1984) Гангстерский фильм, последняя режиссёрская работа Серджио

Леоне с Робертом Де Ниро и Джеймсом Вудсом в главных ролях. Частично основан на автобиографическом романе Гарри Грэя. Стабильно входит в сотню лучших фильмов

мира.

Картина рассказывает о судьбах друзей Дэвида Ааронса по кличке"Лапша" (Роберт Де Ниро) и Максемилиана Берковича

"Макс" (Джеймс Вудс) начиная с совсем ранних лет в 20-х годах и на протяжении полувека. Они клялись в верности друг другу и прошли вместе через

многое, но тяжелые времена и непростые испытания не раз разводили и сводили

близких друзей. Не всегда удавалось сдержать клятву, но спустя целую жизнь, им придётся подвести итоги.

Крестный отец I (1972) II (1974) III (1990) Фильм Френсиса Форда Копполы, переросший в великую трилогию,

экранизация одноимённого романа Марио Пьюзо . Считается величайшей гангстерской

сагой и одним из лучших фильмов в истории кинематографа.

Имеет огромное количество наград, в том числе, около 20 номинаций

премий «Оскар»! Главные роли в трилогии исполнили Марлон Брандо, Аль Пачино, Роберт Де Ниро, Дайан Китон

Трилогия рассказывает о трёх поколениях семьи эмигрантов из Италии, Вито Карлеоне (Марлон Брандо) — крупного главы Итальянской мафии в США.

Картина показывает жизнь мафиозного клана на протяжении почти целого века от начала 1910 гг по конец 20-го столетия.

Пролетая над гнездом кукушки (1975) Экранизация одноимённого романа Кена Кизи . Фильм имеет 9 номинаций премии «Оскар» и большое количество других наград. В главной

роли Джек Николсон , так же получивший премию «Оскар» за эту роль.

1963 год. Рендл Патрик МакМерфи (Джек Николсон) пытаясь

избежать тюрьмы, прикидывается сумасшедшим. И его помещают в психиатрическую

клинику для экспертизы, где, практически, безраздельно правит местный тиран

Рендл жизнелюбивый, весёлый и оптимистичный парень, сразу

бросает вызов сначала лично ей, а позже и всей системе, пытаясь подарить

местным душевнобольным лучик надежды.

"Эмоциональное опустошение не отпускает вас даже спустя

35 лет после первого просмотра. В фильме бездна обаяния и харизмы, но головокружительная концовка снова и снова сбивает зрителя с ног. Наблюдать

энергию и энтузиазм персонажа Николсона высшее удовольствие. Вновь становиться

свидетелем того, как расстаётся он с жизненной силой, снова и снова, становится

величайшей трагедией. " — обозреватель «Slant Magazine» Гленн

Хетт.

Казино (1995) Драматический фильм Мартина Скорсезе . В главных ролях Роберт

"Оскар"и «Золотой глобус»

Картина рассказывает о профессиональном игроке, управляющем

крупным казино Лас-Вегаса, Сэме «Тузе» Ротшейне (Роберт Де Ниро) и его верном помощнике Ники Санторо.

Деньги, азарт, алкоголь, любовь и ревность неотрывно идут

рядом с кровью, предательством и жестокостью. Удержать империю, доверять

окружению, не потерять любовь в жестоком и жёстком мире казино очень непросто.

Побег из Шоушенка (1994) Культовый художественный фильм, снятый по повести Стивена

Кинга " Рита Хейуорт и спасение из шоушенка" с Тимом Робинсом и Морганом Фриманом в главных ролях.

Огромное количество наград, включая семь номинаций на премию

"Оскар".

Скромный вице-президент банка Энди Дюфрейн (Тим Робинс)

осуждён за убийство своей жены и её любовника, которое он не совершал, к двум

пожизненным срокам. Энди не может смириться, и замышляет побег из тюрьмы под названием «Шоушенк», из которой ещё никому не удавалось сбежать.

Но даже подготовка к побегу, может занять несколько

десятилетий. За это время Дюфрейн сталкивается и с горем, и с маленькими радостями,

обзаводится друзьями и врагами, и только заветная мечта и сила духа не даёт ему упасть и ведёт его к долгожданной свободе.

Запах женщины (1992) Экранизация романа Джованни Арпино «Мрак и мёд» в главной роли Аль Пачино

Скромный и застенчевый старшеклассник престижной школы

Чарльз Симмс (Крис О'Ljyytk) на день Благодарения решает подработать. Его нанимает дочь отставного полковника, присмотреть за отцом, пока семья будет в отъезде.

Но у полковника Фрэнка Слэйда (Аль Пачино) другие планы на уикенд — он запланировал поездку c шиком в Нью-Йорк и ему нужно сопровождение,

так как он слеп. Полковник нанимает Чарльза за дополнительную плату. Поездка

будет непростой, у полковника жёсткий нрав, он не привык любезничать и озлоблен

на весь мир. Но Чарльз, благодаря своей чистоте и искренней добродетели,

способен вернуть Фрэнку веру в людей и желание жить. Ну, и полковник в долгу не останеться!

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