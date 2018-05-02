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Фильм Дмитрия Месхиева будет представлен на сочинском кинофестивале «Кинотавр»
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Фильм Дмитрия Месхиева будет представлен на сочинском кинофестивале «Кинотавр» 

Псковская губерния 39 минут назад
Фильм режиссёра, директора Театрально-концертной дирекции Псковской области Дмитрия Месхиева будет представлен на сочинском кинофестивале «Кинотавр», сообщает «МК»: фестиваль пройдёт с 2 по 10 июня. Дмитрий Месхиев представит картину «Два билета домой». Продюсером и одним из авторов сценария стал Сергей Гармаш, сыгравший и главную роль. Героиня фильма Люба Васнецова воспитывается в провинциальном интернате и мечтает уехать в Санкт-Петербург, стать стюардессой. Как сирота она получает квартиру, но выясняется, что ее отец не погиб. Люба начинает его поиски. В фильме снялись Мария Скуратова, Сергей Гармаш, псковский актёр Камиль Хардин, Ирина Розанова, Евгений Ткачук и другие. Выход фильма в широкий прокат назначен на 25 октября. Чтобы оперативно отслеживать самые важные новости в Пскове и России, подписывайтесь на наши группы в «Телеграме», «ВКонтакте», «Твиттере», «Фейсбуке» и «Одноклассниках».
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