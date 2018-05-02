Джейк Джилленхол сыграет знаменитого композитора в новом биографическом фильме

Джейк Джлленхол согласился исполнить роль в новом биографическом фильме про Леонарда Бернстайна . 37-летний актер сыграет американского композитора и дирижера в предстоящей картине «Американец», режиссером которой выступит Кэри Фукунага.

Фильм будет рассказывать о карьере дирижера, которая началась в Нью-Йоркской филармонии в 25 лет. Во время стремительного роста и пути к славе, Леонарду Бернстайну приходилось бороться с самим собой как внутри, так и снаружи, чтобы соответствовать ожиданиям других людей.

Сам Джейк рассказал, что знаком с творчеством Бернстайна с детства, начиная с мьюзикла «Вестсайдская история». По словам актера, только став старше, он смог по-настоящему понять, какой вклад Бернстайн внес в американскую культуру.

«По мере того, как я становился старше, начинал понимать масштабы его работы и вклада в американскую культуру. Как человек, Бернстайн был увлекательной фигурой, полной гениальности и противоречия. Будет невероятным рассказать историю этого человека вместе с моим талантливым другом Кэри», — говорится в заявлении Джейка