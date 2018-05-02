Оружие бесконечности

3 мая в российский прокат выходит третья часть «Мстителей». По словам создателей картины, фильм станет самым амбициозным кроссовером в истории кинематографа. Этому стоит поверить, ведь даже оружие в киновселенной изображают с несвойственной кинокомиксам тщательностью. Оно не только ирает важную роль в сюжете, но и подчеркивает характеры персонажей.

Давайте рассмотрим тему на примере фильма «Мстители» 2012 года. Первая часть сейчас выглядит бедновато: всего 4 супергероя — Капитан Америка, Железный Человек, Тор и Халк, — а также пара просто героев, — Черная Вдова и Соколиный Глаз, — объединяются, чтобы спасти Нью-Йорк от вторжения инопланетян во главе с Локи. Но для своего времени картина была беспрецедентной — никогда раньше герои, казалось, совершенно разных фильмов не сходились в одном и не взаимодействовали так естественно. Что касается оружия — здесь его очень много, ведь нам показывают агентов организации Щ. И. Т., полицию не только Америки, но и других государств, да и некоторые главные герои предпочитают защищать мир с пистолетом в руках, а не щитом или молотом.

Glock 19 Самое распространенное в фильме оружие. Это уменьшенная версия Glock 17, которую производят с 1988 года специально для правоохранительных органов . В фильме им пользуется не только полиция Нью-Йорка, но и агенты Щ. И. Т.а включая Марию Хилл, одного из видных второстепенных персонажей. Американские стражи правопорядка действительно вооружены глоками, но около 70% полицейских все-таки используют Glock 22, причем не только в Америке, но и, например, в Австралии.

Remington 870 Традиционное американское полицейское ружье. Вы видели его в тысячах фильмов, его достают, когда простым пистолетом уже не обойдешься. В «Мстителях» его пытаются использовать против инопланетян, но безуспешно.

Glock 26 Эту версию глока в фильме носит спецагент Наташа Романоф, Черная Вдова. Его производят с 1995 года для гражданского рынка оружия. В фильме Наташа использует его не только против инопланетян читаури, но, например, как на картинке ниже, угрожает им Халку. Как будто это поможет.

Smith & Wesson M&P А вот директор Щ, И. Т.а Ник Фьюри выбирает этот пистолет. Наверное, хочет выделиться на фоне других агентов организации. M&P (расшифровывается military and police — армия и полиция) был представлен в 2005 году. Его используют не только правоохранители, купить пистолет можно в любом оружейном магазине Америки.

Heckler & Koch P30 Этот немецкий пистолет в фильме использует Соколиный Глаз, когда устает от лука и стрел. Правда в основном стреляет в своих, ведь большую часть картины он провел под гипнозом Локи. Например, на картинке выше он стреляет в Агента Марию Хилл. Обратите внимание на стойку — такое впечатление, что герой собирается стрелять из лука.

Пистолет Макарова и АКМ Макаров и Калашников появляются всего в одной сцене фильма — во время допроса Черной Вдовы. Воспользоваться ими никто не успевает, — Наташа за минуту с легкостью раскидывает трех мужиков. Зато, пока российское оружие находится в кадре, на фоне звучит традиционно плохая русская речь.

Сайга-12, SIG SG 552, Steyr AUG A3, KRISS Vector, IMI Galil MAR и многое другое

Наемники Локи вооружены самым разннобразным оружием. Здесь и израильское, и российское вооружение, и традиционное американское. Видимо так «плохим парням» пытались придать хоть какой-то колорит. Но что толку, если они либо мажут, либо попадают в тех, кому пули нипочем.

Noveske N4 Diplomat

Еще один пример необычного оружия, которым пользуются загипнотизированные наемники Локи. Эта сверхкомпактная американская штурмовая винтовка примечательная тем, что ее у одного из соперников отбирает Капитан Америка и некоторое время пользуется. Ветеран Второй Мировой, Стив Роджерс умеет обращаться не только со щитом, но и с оружием.

Этот знаменитый американский автомат используют в фильме все кому ни попадя — от агентов Щ. И. Т.а, которые сопровождают Локи, до национальной гвардии Нью-Йорка, защищающих американских граждан, которые спасаются от инопланетян.

Браунинг М2 и Гранатомет MK19

Ближе к концу фильма национальная гвардия расчехляет большие пушки. Крупнокалиберный пулемет и гранатомет установлены на крышах хаммеров, на которых передвигаются правоохранители. Как будто дело происходит не.в центре Нью-Йорка на Манхеттане, а где-нибудь в Афганистане.

General Dynamics GAU-17/A и GAU-22/A Разные варианты так называемого минигана установлены на летательных аппаратах Щ. И. Т.а — квинджетах. Учитывая, что Халк на одном из них сумел долететь до другой планеты в одном из будущих фильмов, не удивительно, что он вооружены столь серьезными пушками.

Airtronic RPG-7 Из того гранатомета стреляет директор Щ. И. Та Ник Фьюри в один из квинджетов, которые наемники Локи угоняют с базы организации. То что это Airtronic RPG-7 видно невооруженным глазом, но что за странную гранату использует герой — в фильме не уточняют.