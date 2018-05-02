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В Ставрополе покажут фильм о том, как черкесы детей-блокадников усыновили
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В Ставрополе покажут фильм о том, как черкесы детей-блокадников усыновили 

АиФ Ставрополье 1 час назад
Фото: АиФ Ставрополье
Фильм «Бесленей. Право на жизнь» покажут в Ставрополе в преддверии 73 годовщины Великой Победы, сообщили STAV.AIF.RU в пресс-службе комитета СК по делам национальностей и казачества.
Документальная лента рассказывает о событиях, развернувшихся в 1942 году в черкесском ауле Бесленей. Жители аула приняли в свои семьи 32 истощённых ребёнка из блокадного Ленинграда.
После просмотра планируется обсуждение. В нём примут участие автор фильма, режиссёр Вячеслав Давыдов, которые приедет в Ставрополь из Москвы специально для этого, руководитель Союза черкесских (адыгских) объединений КЧР Александр Охтов, а также руководители других национально-культурных объединений.
Увидеть фильм и принять участие в дискуссии смогут все желающие. Показ состоится 5 мая в 12.00 в музейно-выставочном комплексе «Россия — моя история».
АиФ Ставрополье: последние новости
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