В Ставрополе покажут фильм о том, как черкесы детей-блокадников усыновили

Фильм «Бесленей. Право на жизнь» покажут в Ставрополе в преддверии 73 годовщины Великой Победы, сообщили STAV.AIF.RU в пресс-службе комитета СК по делам национальностей и казачества.

Документальная лента рассказывает о событиях, развернувшихся в 1942 году в черкесском ауле Бесленей. Жители аула приняли в свои семьи 32 истощённых ребёнка из блокадного Ленинграда.

После просмотра планируется обсуждение. В нём примут участие автор фильма, режиссёр Вячеслав Давыдов , которые приедет в Ставрополь из Москвы специально для этого, руководитель Союза черкесских (адыгских) объединений КЧР Александр Охтов, а также руководители других национально-культурных объединений.

Увидеть фильм и принять участие в дискуссии смогут все желающие. Показ состоится 5 мая в 12.00 в музейно-выставочном комплексе «Россия — моя история».