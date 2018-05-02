Накануне Дня Победы в Башкирии покажут фильм о генерале Шаймуратове

В преддверии Дня Победы в Великой Отечественной войне в музеях республики покажут фильм о легендарном командире 112-й (16-й Гвардейской) Башкирской кавалерийской дивизии, генерал-майоре Минигали Шаймуратове (1899–1943).

Единый кинолекторий состоится одновременно во всех музеях-участниках — 8 мая 2018 года с 11 до 12 часов. Он будет проходить в экспозиционных залах или на фоне выставок, посвященных Великой Отечественной войне и вкладу жителей республики в Великую Победу.

Показ фильма будет сопровождаться комментариями сотрудника музея. Акция имеет культурно-образовательный характер и рассчитана на школьников и студентов. К участию в ней также приглашаются корпоративные, ведомственные, частные музеи и музеи, входящие в состав клубно-досуговых и библиотечных учреждений, сельские многофункциональные клубы республики.