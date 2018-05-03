Холли Берри сыграет с Киану Ривзом в «Джон Уик 3»

Из боевика с достаточно скромным по современным меркам бюджетом «Джон Уик» превратился в полноценную франшизу, уже третья часть которой готовится к началу съемок. На главную женскую роль, по слухам, претендует Холли Берри, которая составит компанию главной звезде серии, Киану Ривзу

О том, что за героиню сыграет Холли Берри, практически ничего не известно — за исключением того, что звать ее будут София и у нее будет маленький ребенок.