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Холли Берри сыграет с Киану Ривзом в «Джон Уик 3»
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Холли Берри сыграет с Киану Ривзом в «Джон Уик 3» 

Попкорн News 1 час назад
Фото: Кадр из фильма "Джон Уик 2"
Из боевика с достаточно скромным по современным меркам бюджетом «Джон Уик» превратился в полноценную франшизу, уже третья часть которой готовится к началу съемок. На главную женскую роль, по слухам, претендует Холли Берри, которая составит компанию главной звезде серии, Киану Ривзу.
О том, что за героиню сыграет Холли Берри, практически ничего не известно — за исключением того, что звать ее будут София и у нее будет маленький ребенок.
Напомним, еще в январе стало известно, что к касту «Джона Уика 3» присоединился Хироюки Санада («Росомаха: Бессмертный», «Пекло», сериал «Последний корабль»). Также в касте значатся Лоуренс Фишберн, Руби Роуз и Коммон. Премьера боевика в кинотеатрах запланирована на 16 мая 2019 года.
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