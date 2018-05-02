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Вопрос знатокам 

DTF.RU 1 час назад
Подскажите фильмы/мультфильмы, где показана тренировка персонажа!
Поспорил на майских праздниках, что назову 5 мультфильмов, где показывается, как персонаж тренируется. Не обязательно спортивные тренировки: в чем угодно, но чтобы показывалось, как он оттачивает мастерство — стрельба, прыжки, рукопашный бой и т.д. Пока в голову пришел только «Город героев», поэтому прошу о помощи.
В приоритете — мультфильмы (такой был спор), но если есть хороший пример из фильмов для детей и юношества — буду признателен. Боевики с ВанДаммом, Брюсом Ли и Джеки Чаном не в счёт.
ЗЫ. Я знаю, что здесь не Пикабу. Я больше так не буду. Обещаю, что в дальнейшем буду постить только годные и интересные посты.
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