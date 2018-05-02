Секрет «Тайной вечери»: неожиданные факты об известных картинах 

Некоторые картины известных художников ценны тем, что позволяют заглянуть в то время, когда они были написаны. Популярность им придает не только время написания, но еще и характер автора или связанные с ними исторические факторы. Однако на представленных картинах скрываются тайные знаки, которые смогли понять эксперты, или же с их написанием связаны занимательные истории.
“Тайная вечеря”
Многие эксперты сходятся во мнении, что Леонардо да Винчи рисовал ноги Иисуса на указанной картине, но в середине XVII века некто решил сделать на этом месте дверь в стене, где тогда висела эта работа. В итоге дверь вырезали вместе с куском картины, как раз на месте ног. «Менины»
Данная картина была написана в 1956 году художником Диего Веласкесом, который тоже присутствует на этом полотне. На его одежде отчетливо виден орден Сант-Яго, но художник не был посвящен в рыцари вплоть до 1660 года. Считается, что король Филипп IV настолько уважал Веласкеса, что собственноручно нарисовал орден после посвящения художника в рыцари. “Мона Лиза”
До сих пор точно неизвестно кого именно нарисовал Да Винчи, но некоторые эксперты предполагают, что на картине изображена флорентийская леди Лиза Герардини, которая вышла замуж за банкира Франческо дель Джокондо. Однако недоумение у публики также вызывает тот факт, что у девушки на картине нет бровей и ресниц, когда мода полностью выщипывать брови во Флоренции появилась гораздо позже. «Сад земных наслаждений»
Иероним Босх является автором данной картины, на которой он изобразил многих животных и растений в значительно большем размере, когда другие выполнены в реальном размере. На картине также присутствуют некоторые выдуманные фрукты и живые существа, выполненные в фантастическом стиле. “Американская готика”
Грант Вуд заметил, что у его дантиста Байрона МакКиби весьма интересная внешность, а его лицо состоит из длинных и прямых линий. В итоге дантист стал образцом для лица крестьянина, изображенного на известном полотне «Американская готика». «Постоянство памяти»
Известная работа Сальвадора Дали, согласно мнению многих искусствоведов, имеет отсылку к теории относительности Эйнштейна. На это указывают расплывшиеся часы, которые якобы являются символом относительности пространства и времени. «Звездная ночь»
Американский музыкант Джош Гробан был вдохновлен картиной Ван Гога и написал песню под названием «Звездная, звездная ночь / Винсент». Многие современные деятели вдохновляются картинами известных художников, например, работа «Крик» Мунка вдохновила на создание масок в одноименной серии фильмов ужасов.]]>