Секрет «Тайной вечери»: неожиданные факты об известных картинах

Некоторые картины известных художников ценны тем, что позволяют заглянуть в то время, когда они были написаны. Популярность им придает не только время написания, но еще и характер автора или связанные с ними исторические факторы. Однако на представленных картинах скрываются тайные знаки, которые смогли понять эксперты, или же с их написанием связаны занимательные истории.

“Тайная вечеря”

Многие эксперты сходятся во мнении, что Леонардо да Винчи рисовал ноги Иисуса на указанной картине, но в середине XVII века некто решил сделать на этом месте дверь в стене, где тогда висела эта работа. В итоге дверь вырезали вместе с куском картины, как раз на месте ног. «Менины»

Данная картина была написана в 1956 году художником Диего Веласкесом, который тоже присутствует на этом полотне. На его одежде отчетливо виден орден Сант-Яго, но художник не был посвящен в рыцари вплоть до 1660 года. Считается, что король Филипп IV настолько уважал Веласкеса, что собственноручно нарисовал орден после посвящения художника в рыцари. “Мона Лиза”

До сих пор точно неизвестно кого именно нарисовал Да Винчи, но некоторые эксперты предполагают, что на картине изображена флорентийская леди Лиза Герардини , которая вышла замуж за банкира Франческо дель Джокондо. Однако недоумение у публики также вызывает тот факт, что у девушки на картине нет бровей и ресниц, когда мода полностью выщипывать брови во Флоренции появилась гораздо позже. «Сад земных наслаждений»

Иероним Босх является автором данной картины, на которой он изобразил многих животных и растений в значительно большем размере, когда другие выполнены в реальном размере. На картине также присутствуют некоторые выдуманные фрукты и живые существа, выполненные в фантастическом стиле. “Американская готика”

Грант Вуд заметил, что у его дантиста Байрона МакКиби весьма интересная внешность, а его лицо состоит из длинных и прямых линий. В итоге дантист стал образцом для лица крестьянина, изображенного на известном полотне «Американская готика». «Постоянство памяти»

Известная работа Сальвадора Дали, согласно мнению многих искусствоведов, имеет отсылку к теории относительности Эйнштейна. На это указывают расплывшиеся часы, которые якобы являются символом относительности пространства и времени. «Звездная ночь»