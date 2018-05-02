Агата Муцениеце: Без детей скучно

Идут съемки остросюжетной драмы «Проспекты», которая выйдет на НТВ . Снявшаяся в главной роли Агата Муцениеце рассказала «Вечерке» о работе в новом сериале. И немного о личном.

В новом 10-серийном проекте кино компании «Амедиа Продакшн» и IKa film зрители увидят семейный актерский тандем Агата Муцениеце — Павел Прилучный

–Агата, сериал «Проспекты» — это экшен, драки, стрельба и погони. Ваша героиня Катя — жертва обстоятельств или искательница приключений?

— Она журналист, ведет свое расследование и попадает в предлагаемые обстоятельства. Хотя она росла в достатке, в ней живет бунтарь, борец за справедливость. А еще она влюбится…

— В кого же?

— Ой, вы удивитесь! (Смеется.) Конечно, в героя Павла Прилучного.

— Вы познакомились с будущим мужем на съемочной площадке сериала «Закрытая школа». Сейчас вы снова работаете вместе. Как ощущения?

— Мы давно не снимались вместе, и, когда встретились на площадке «Проспектов», нам пришлось притираться друг к другу: было не очень комфортно. В первый день вообще ужасно! Мне казалось, что я все делаю не так. Мы снимали по 15 дублей, Паша начал забывать текст… Сейчас уже все в порядке.

— Дома вы часто обсуждаете работу, советуетесь?

— Совместные проекты обсуждаем. Сейчас Паша собирается как продюсер запускать проект, мы об этом много говорим, я высказываю свое мнение. Прислушается он или нет — это уже его дело. А вообще я стараюсь своими советами не докучать, так же и Паша поступает: не стоит лезть в чужой огород со своей лейкой.

— Боевые приемы для съемок в новом фильме изучать приходилось?

— Нет, хотя я бы с радостью подралась (смеется). Я всегда мечтала сыграть супергероиню в какой-нибудь саге типа «Людей Х», чтобы потом сказать: «Помните, это я — та женщина-паук».

— У вас с Павлом подрастают сын и дочь. Тимофея и Мию на съемочную площадку берете?

— Тимофей пару раз бывал, а Мия еще маленькая, ей только два годика. Привела их как-то на съемки «Мажора», так они там подняли кипеж, ассистенты по актерам пытались их поймать и хоть как-то отвлечь. А недавно в садике у Тимоши спросили, кем работает его папа. Он ответил, что папа у него не работает. Ему объяснили: «Как же? У тебя папа актер». Он продолжал упорствовать: «Нет, у меня папа только снимается, фотографируется. Он не работает». Вот такое у него странное отношение к нашей профессии — он думает, что мы ничего не делаем (смеется).

— Года полтора назад у вас был ремонт… Вы уже успели переехать, обжились?

— Мало того, мы успели еще раз переехать. Продали ту квартиру и купили новую. И снова делаем ремонт. Но на этот раз им занимаюсь я. Паша сказал, что он устал. Я предложила: «Давай я все буду делать». И нашла дизайнера. Они с прорабом все делают, а я только показываю мужу: смотри, вот это уже готово и вот это тоже… И Паша не перестает удивляться: как это все так быстро движется?!

–Вы бы хотели, чтобы дети связали свою жизнь с кино, театром?

— Их заманивают, конечно, уже во всякие фильмы, рекламы, показы. Пока мы не соглашаемся на эти предложения, чтобы у детей не сносило голову. Я не знаю ни одной позитивной истории, чтобы ребенок-звезда вырос и во взрослой жизни у него все сложилось суперхорошо. Чаще на детскую психику ранняя популярность влияет негативно.

— Гаджеты детям не запрещаете?

— Совсем запрещать их — это бред, ведь сейчас весь мир в гаджетах. Ребенок пойдет в школу, а там все с айпадами, он скажет: «А что это у вас за штука такая?» Так что пусть ребенок разбирается в технике. Но и про разумные ограничения забывать нельзя.

— А как вам работается с детьми в «Голосе»?

— Отлично! Я сама дико нервничала, и некоторые из детей меня успокаивали, забывая, что им самим положено нервничать и волноваться. Когда мы встречались на втором туре, они были так рады меня видеть: бежали обниматься, приносили подарки. То есть мы подружились.

— В программе «Короли фанеры» у вашего мужа была соведущая Яна Кошкина , и она демонстрировала довольно вызывающее поведение. Вас не раздражало это?

— Яна — персонаж, понимаете? Я рада, что у нас на телевидении такой человек появился. А в Паше я уверена, и ревности не было. Я сама, когда Яну увидела, не могла с ней разговаривать, а просто смотрела на ее грудь. Было странно (смеется). Я просила: «Отвлеките меня».

— Как вы отдыхаете?

— Мы очень любим свободный день провести с детьми: поехать в парк погулять, потом в какую-нибудь кафешку зайти. Отпуск, кстати, тоже предпочитаем с ними проводить. Знаете, замки из песка, бассейны, детские горки… Мы как-то уехали отдыхать без детей. И нам было скучно.

ДОСЬЕ

Агата Муцениеце родилась 1 марта 1989 года в Риге. В школьные годы посещала театральную студию, а после школы работала моделью. В 2008 году переехала в Москву, поступила на актерский факультет ВГИКа, который окончила в 2012 году. На ее счету более 20 ролей в фильмах и сериалах.