«Ненастье» снимают в Крыму, Подмосковье и Волгограде

На телеканале «Россия 1» готовится большая премьера. Режиссер Сергей Урсуляк — создатель культовой «Ликвидации» — снимает новый многосерийный фильм «Ненастье» по роману известного писателя Алексея Иванова . Герои картины — бывшие воины-афганцы, уцелевшие на чужой войне и не нашедшие своего места в мирной жизни.

Больше нет никаких правил. Провинциальный город Батуев живет, как и вся страна, в беззаконии 90-х. Волгоград будто вернулся в прошлое. Улицы превратились в съемочную площадку картины «Ненастье».

Молодые ребята вернулись с афганской войны и не узнают родной город: капитализм шагает по стране, а животная сила — самый убедительный аргумент. Каждый встает перед нравственным выбором, и он опять отсылает к временам, которые невозможно забыть.

Где бы ни работала съемочная группа, спецэффекты приобретают голливудский размах. Постановщик трюков Виктор Иванов , уже четверть века работающий на заокеанской «фабрике грез». «Посмотри на этих пацанов, посмотри на эти БТР. Посмотри! У нас когда еще так снимали? Раз-два, тяп-ляп и слепили, — говорит актер Александр Горбатов . — Ну когда так еще будет?!» В этих предлагаемых обстоятельствах актер и нашел своего героя.

По команде «Мотор!» вся группа снова и снова переносится в то парадоксальное измерение, где мирным людям приходится выживать на войне. Если машина времени и существует, то это объектив кинокамеры. Выжженный солнцем перевал на самом деле обычный промышленный карьер в получасе езды от Симферополя, но как органично он вписался в историю о противоречивом времени.

Война закончится, но они уже не смогут жить по-другому. Рэкет, самозахват недвижимости, чтобы помочь таким же, как и они сами войнам-афганцам, уже на гражданке, боевое братство не остановится ни перед чем.

"Есть вещи, которые очень трудно оправдать, и в этом самая большая проблема для меня, — говорит режиссер Сергей Урсуляк. — Но каждый из них имел право прожить другую жизнь, и в этом смысле я им сочувствую".