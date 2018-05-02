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Холли Берри сыграет в боевике с Киану Ривзом
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Холли Берри сыграет в боевике с Киану Ривзом 

Рамблер 16 минут назад
Фото: @halleberry
Стало известно, что актриса может принять участие в съемках третьей части боевика "Джон Уик".
В настоящее время идет подготовка к съемкам, но информация об участии Холли Берри пока не подтверждена официально. Однако уже точно известно, что главную героиню зовут София и у нее есть маленький ребенок.
Кроме Киану Ривза, в картине сыграет Хироюки Санада, известный по фильмам "Росомаха: Бессмертный", "Пекло" и сериалу "Последний корабль, а также Лоуренс Фишберн, Руби Роуз и Коммон
Премьера ожидается 16 мая 2019 года.
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