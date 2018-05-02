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Фильм Данилы Козловского покажут в Швейцарии
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Фильм Данилы Козловского покажут в Швейцарии 

Рамблер 1 час назад
Фильм "Тренер", ставший режиссерским дебютом для Данилы Козловского, увидят жители Швейцарии.
Сеансы пройдут 6 и 7 мая в кинотеатрах восьми городов — Женевы, Лозанны, Монтре, Берна, Базеля, Цюриха, Люцерна и Лугано. Фильм покажут на русском языке с английскими субтитрами.
В основу фильма легла история о футболисте, игроке московского "Спартака" Юрии Столешникове, который не сумел реализовать пенальти в самый ответственный момент. Его дисквалифицировали на два года, а потом пригласили в команду нижнего дивизиона "Метеор" на пост тренера.
Этот фильм стал первой режиссерской работой Данилы Козловского. К слову, он также стал автором сценария и исполнителем главной роли. "
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