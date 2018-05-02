Фильм Данилы Козловского покажут в Швейцарии

Фильм "Тренер", ставший режиссерским дебютом для Данилы Козловского , увидят жители Швейцарии.

Сеансы пройдут 6 и 7 мая в кинотеатрах восьми городов — Женевы, Лозанны, Монтре, Берна, Базеля, Цюриха, Люцерна и Лугано. Фильм покажут на русском языке с английскими субтитрами.

В основу фильма легла история о футболисте, игроке московского "Спартака" Юрии Столешникове , который не сумел реализовать пенальти в самый ответственный момент. Его дисквалифицировали на два года, а потом пригласили в команду нижнего дивизиона "Метеор" на пост тренера.

Этот фильм стал первой режиссерской работой Данилы Козловского. К слову, он также стал автором сценария и исполнителем главной роли. "