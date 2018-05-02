Сын партизанки Сергей Никоненко

День рождения народный артист Сергей Никоненко в этот раз отметил на театральной сцене. А накануне своего 77-летия актер рассказал «Вечерке», где снимается сегодня, а также о том, что его волнует и радует.

Сергей Никоненко — рекордсмен по числу сыгранных ролей в кино: их в его фильмографии больше ста. Однако, по собственному признанию актера, сегодня его больше привлекает театральная сцена.

— Сергей Петрович, вы окончили два факультета ВГИКа — актерский и режиссерский, но до сегодняшнего времени в театре играли немного, почему?

— Если бы меня приняли в Щепкинское училище, куда я поступал после школы, как и в другие театральные вузы, возможно, больше играл бы в театре. Но меня забраковали. Предпочли прекрасного артиста Михаила Кононова , с которым у нас схожий типаж. А театр я очень любил и люблю. Мальчишкой едва ли не все спектакли посмотрел, которые шли в московских театрах. Признаюсь, даже подделывал билетики. Жаль, что сегодняшняя молодежь таким интересом к театру, которое было у нашего поколения, похвастаться не может.

— Со спектаклем «Калина красная» по Шукшину вы ездите по стране. Как вас встречают в других городах?

— Встречают хорошо. Правда, мы еще не разыгрались в полную силу.

— Свою партнершу по спектаклю Марию Шукшину вы знаете с детства. Правда, что у дочери вашего друга молодости Василия Шукшина непростой характер, что она «вещь в себе»?

— Чтобы узнать человека, надо съесть пуд соли. Машу я видел в разном возрасте. Мы снимались с ней в фильме, когда ей было полтора годика, в картине ее отца Василия Шукшина. В шесть лет она снималась в моей картине «Птицы над городом». Играла в фильме «Трынтрава», когда ей было восемь лет. А встретились мы с ней уже через много лет, на передаче «Жди меня», когда я заменял ведущего Игоря Квашу , а Маша была соведущей. Еще снимались с Машей в сериале «Станица». Как актриса Маша Шукшина выросла, и это не подлежит сомнению. Считаю, что в ее становлении большую роль сыграл Карен Шахназаров , в чьем фильме — «Американская дочь» — она сыграла главную роль. К слову, я далеко не сразу поверил в то, что Василий Макарович Шукшин — серьезный писатель: в литературном институте он не учился, но спал в моей комнате на раскладушке, и поверить в то, что рядом со мной — будущий классик, я, хоть убейте, не мог! Недавно Мария Шукшина сказала мне: «Дядя Сережа, а ты знаешь, что я бабкой стала? Да, я теперь баба Маня». У Василия Макаровича — правнуки, и это здорово. Жизнь продолжается.

— А почему он спал на вашей раскладушке?

— Потому, что ему негде было жить. Он поссорился со своей первой женой и скитался. Часто пропадал в нашей аудитории во ВГИКе. Да на моей раскладушке кто только не спал! Я в помощи никому не отказывал. В друзья ни к кому не набивался, но если люди обращались с проблемами и я мог их решить, то, не задумываясь, это делал.

— Ваша отзывчивость — качество приобретенное или наследственное?

— Оно у меня от мамы. Мамочка была сиротой: росла без отца и матери, у бабушек. Натерпелась в жизни. У меня есть музыкально-литературная программа «Бессмертный полк», где я читаю произведения о Великой Отечественной войне, и «Теркина» читаю, и песни пою под музыку балалаечников, и маму свою вспоминаю. Между прочим, с этой программой ездим по всему миру. Недавно в Афинах выступали. Слушали греки нашего «Теркина», аплодировали. Мама пронесла меня на руках всю войну. Мне в начале войны было два месяца, мы попали на оккупированную территорию. Мама ушла в партизанский отряд со мной на руках. Так что я сын партизанки. Мама была прачкой, санитаркой, поварихой. В партизанском отряде под Смоленском мы пробыли больше трех месяцев. Линию фронта мама переходила со мной по-пластунски.

— Так что вы, Сергей Петрович, участник войны?

— Но я же ничего не помню. А вот мама моя — героическая женщина. На ее долю выпало много испытаний.

— Вы из тех редких актеров, которые всю жизнь прожили с одной женщиной…

— Моя жена из семьи старообрядцев, и когда я просил ее руки, меня предупредили, что разводиться нельзя, что у них, старообрядцев, брак — это на всю жизнь. Да я и не жалею. Мы с Екатериной сына воспитали, а теперь внука Петра воспитываем.

— А родители внука где?

— Внуку 10 лет, и он оканчивает четвертый класс. А у папы — нашего сына — новая семья, но он каждый день к нам приходит, занимается воспитанием внука. Еще и потому, что покушать любит (смеется). А первая жена сына, мама Петра, к сожалению, несколько лет назад умерла от рака…

— Думаете, дед может заменить отца? Тем более живого…

— Мы очень много занимаемся внуком. Возил его и в Венецию, и в Рим… Нянечка у нас есть. Хороший мальчик растет. Между прочим, родного отца в шахматы обыгрывает. Что делать, если его мама умерла… Чудесная была девушка. Но мы решили, что лучше, чтобы мальчик рос с дедушкой и бабушкой, чем с мачехой.

— Только что вы сыграли премьеру «Собачье сердце» в Театре Пушкина. Какие у вас взаимоотношения с творчеством Булгакова и, в частности, с вашим героем — профессором Преображенским?

— Булгаков — актуальный автор. В профессоре Преображенском меня заинтересовало заключение профессора Преображенского: «Объясните мне, пожалуйста, зачем нужно искусственно фабриковать Спиноз, когда любая баба может его родить когда угодно. Ведь родила же в Холмогорах мадам Ломоносова этого своего знаменитого…» Сегодня такие эксперименты с человеком проводятся, что уму непостижимо! Делают роботов, существ без гена сострадания. И это пострашнее ядерного оружия. Нужно отделять науку и жизнь и не все эксперименты доводить до результата.

— К счастью, вы по-прежнему востребованы, чем не многие ваши ровесники-актеры могут похвастаться. В чем секрет вашей трудоспособности?

— О себе говорить нескромно, но я все же скажу — пусть молодые почитают и возьмут на заметку. Во-первых, я не вру и никогда не врал. Какой есть — такой есть. Стараюсь в кино, на сцене играть точно: не переигрывать, не дурить зрителя. Если материал не по душе — отказываюсь. Вот режиссер Богомолов предлагал играть в спектакле, но я не понимаю его эстетику, поэтому отказался. Помогает мне и жить, и играть поэзия, очень ее люблю. А Сергея Есенина , которого я сыграл в юности, считаю своим ангелом-хранителем. Да, у меня много покровителей. Я ведь даже Матрону Московскую встречал и общался с ней. Людей люблю. Публику уважаю. Учителей помню и чту. Ни с кем не ссорюсь. Вот и все секреты.

— Где вы сегодня снимаетесь?

— Снимаюсь в сериале «Борис Годунов» канала «Россия», где играю боярина Никиту Строганова. Съемки тяжелые, даже из-за веса исторических костюмов непросто сниматься. Мой герой — хороший, справедливый человек. И у меня потрясающие партнеры — Евгений Цыганов Сергей Маковецкий . Доволен картиной о спорте «Со дна вершины», она вышла в прокат. Еще у меня пять спектаклей, программа «Бессмертный полк», о которой я уже упоминал.

— Общаетесь ли вы со своими однокурсниками по В ГИКу?

ДОСЬЕ

Сергей Петрович Никоненко родился 16 апреля 1941 года в Москве. Отец работал шофером, мать — стеклодувом лампового завода. В 1964 году окончил театральный факультет ВГИКа, а в 1972-м получил диплом режиссера.

В фильмографии Сергея Никоненко более 200 работ. В качестве режиссера снял 15 полнометражных фильмов. Снявшись в фильме «Пой песню, поэт» в роли Есенина, Никоненко через некоторое время организовал Есенинский культурный центр на Арбате.

Самые известные роли Сергея Никоненко

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