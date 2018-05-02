«Южный парк», или сатира как образ жизни: творчество Трея Паркера и Мэтта Стоуна

Когда весь мир — повод для шутки.

Уже много лет «Южный парк» по праву считается одним из самых смешных и остросоциальных мультсериалов современности. Казалось бы, за 21 сезон должны иссякнуть все возможные идеи, однако Трей Паркер Мэтт Стоун так не думают: они черпают вдохновение в окружающей действительности, где всегда найдётся повод для очередной скандальной шутки. Острый ум и критическое мышление помогают авторам оригинально обыграть практически любую тему.

«Южный парк» — до сих пор самый приоритетный проект его создателей, принёсший Паркеру и Стоуну мировую славу. Но занимаются они не только им: у творческого дуэта есть и роли в кино, мюзиклы, полнометражные фильмы и мультфильмы. Разберёмся, почему их провокационные шутки покорили весь мир.

Мэтт Стоун и Трей Паркер

Будущие гении чёрного юмора Трей Паркер и Мэтт Стоун с детства жили в небольших городах в штате Колорадо. Познакомились парни в университете в Боулдере. Стоит заметить, что к общему делу их привели разные дороги: Паркер сначала учился в музыкальном колледже, но потом перевёлся в университет, где в то время Стоун изучал математику. Не случайно в дальнейшем один из них отвечал за создание песен к «Южному парку», а другой постепенно отдалился от творческого процесса и работал в качестве продюсера.

Тем не менее, общие интересы новые знакомые нашли быстро: любовь к чёрному юмору (обоим нравилась комик-группа «Монти Пайтон») и желание снимать кино. Свои силы они попробовали даже не в обычном фильме, а в мюзикле. Зачинщиком был Паркер, и уже тогда в его работе проглядывали черты фирменного стиля: он взял реальную скандальную историю путешественника, осужденного за каннибализм, и подал провокационно — с сарказмом и песнями.

С самого начала креативные молодые люди привыкли рассчитывать на свои силы: сыграли главные роли в своём же фильме, кроме того, Паркер сам написал и исполнил музыку. Талант студентов быстро заметили: в 1996-м, спустя три года после съёмок, студия Troma выпустила их творение под названием «Каннибал! Мюзикл».

Фильмом Паркер и Стоун не ограничились — как оказалось, не зря, ведь нашли они себя именно в мультипликации. Создав две короткометражки, — « Иисус против Фрости» и «Иисус против Санты», предшественников «Южного парка» — творческий дуэт выбрал свою судьбу. Повозиться с ними авторам пришлось прилично: они вырезали персонажей из картона и анимировали их подручными средствами.

Но усилия не прошли даром: если первый мультфильм Паркер и Стоун делали исключительно для себя, то второй им уже заказал представитель компании «FOX» — он хотел как-то оригинально поздравить своих друзей с наступающим 1996 годом. Друзья оценили, передали знакомым. В результате мультик оказался у работников канала «Comedy Central». Так и появился «Южный парк»: авторы занялись созданием мультсериала для компании, взяв за основу идеи и образы из своих короткометражек.

Особенной уверенности в успехе у начинающих мультипликаторов не было, поэтому параллельно они занимались ещё и рок-группой. Впрочем, и здесь специфическое чувство юмора дало о себе знать: назвали они свой коллектив DVDA, в честь сексуальной утехи (double vaginal, double anal — переводить, пожалуй, не будем).

Группа скорее занималась созданием пародийных песен к собственным киноработам участников, нежели была серьёзным музыкальным проектом. Талант Паркера проявился и здесь: он писал запоминающиеся мелодии, ничем не уступающие популярным хитам. Недаром его песня к полнометражке по «Южному парку» (в соавторстве Марком Шейманом) получила номинацию на «Оскар».

Вопреки сомнениям создателей, «выстрелил» именно «Южный парк», а не группа. Мало того, что скандальный сериал не прикрыли — фанаты требовали ещё и ещё. Паркер и Стоун получили не только постоянную работу, но и деньги и популярность.

Слава ничуть не повлияла на авторов: своему чувству юмора они не изменяли никогда, шокируя общественность не только мультсериалом, но и своим поведением. Например, в 2000 году они пришли на церемонию «Оскар» в издевательском косплее на Дженнифер Лопес Гвинет Пэлтроу . Паркер в интервью тогда пошутил, что это первая и последняя их церемония, а Стоун добавил, что не думает, что их снова пригласят.

Остроумный дуэт продолжил творить на своей волне и подарил миру не только не теряющий своей актуальности «Южный парка», но также другие любопытные проекты. Уходить на пенсию авторы пока не планируют.

Что такое «Южный парк» (он же South Park) все знают не понаслышке. Чтобы понять, в чём его суть, достаточно посмотреть хотя бы один эпизод высмеивающего всё на свете мультсериала про четверых младшеклассников из маленького городка в Колорадо. Несмотря на простую задумку и примитивную анимацию, в «Южном парке» используется множество уникальных фишек и приёмов.

Одно из достоинств сериала — его злободневность. Темы, затрагиваемые в очередном эпизоде, нередко касаются самых свежих проблем. В этом особо помогает организация рабочего процесса: каждая серия создаётся примерно за неделю. Если же в мире происходят какие-то важные события, то авторы и их команда могут подсуетиться, чтобы выпустить актуальный эпизод.

Основная нагрузка лежит на Паркере: несмотря на то, что идеи генерируют всей командой, пишет сценарий именно он. В первых сезонах Стоун значительно больше участвовал в процессе, но постепенно ушёл в продюсерскую деятельность, оставив творчество своему напарнику.

Зато озвучкой дуэт занимается по-прежнему вместе: большинство ролей исполняется авторами. Мультсериал от этого только выигрывает, потому что создатели умеют говорить самыми разными характерными голосами, а Паркер ещё и нередко поёт за своих персонажей. Например, издевательские песенки Картмана или его же каверы на известные хиты. «Poker Face» Леди Гаги в исполнении Паркера запоминается не меньше оригинала.

С первого взгляда кажется, что весь процесс заточен только на создание актуальных серий, показывающих обратные стороны американского общества. В какой-то степени это так, но идеи Паркера и Стоуна не вписываются в столь узкие рамки. Они обращаются как к злободневным темам «по горячим следам», так и к вечным проблемам: повседневная жизнь, отношения детей и родителей, школа, работа, взросление и многое другое, понятное вне зависимости от страны проживания или осведомлённости последними новостями экономики и политики.

«Южный парк» по-настоящему универсален: в нём найдёт над чем посмеяться как сорокалетний американец, так и подросток из России. Кроме того, по некоторым сериям становится понятно, что многие вещи одинаковы в разных странах. Например, нечестные конкурсы в парке развлечений в одном из эпизодов легко представить и в наших реалиях. Чего уж тут говорить про издевательства в школе или неадекватных учителей.

Но если темы, поднимаемые в сериале, в принципе, понятны всем, то вот их реализацию воспримет не каждый. Создатели не щадят никого и ничего: их сатира направлена практически на всё, что теоретически можно высмеять — любую религию, культуру, знаменитостей, сексуальных меньшинств, смертельные болезни.

Паркер и Стоун шутят даже над тем, на чем шутить нельзя, оскорбляют тех, кто может им испортить карьеру или жизнь. Причём авторы вполне отдают себе отчёт в том, что делают: после выхода серии, высмеивающей очередную организацию, они ожидают каких-либо действий с её стороны и даже удивляются, если их никто не трогает.

Например, все предупреждали смельчаков, что за шутки над саентологией их могут засудить (12 серия 9 сезона). Не боялись они и угроз от мусульманских групп, католиков и прочих организаций, выражающих недовольство их творчеством.

Своенравные авторы не обращали внимание не только на возможные проблемы на внешнем уровне, но и на те, что возникали внутри коллектива. Так, от них ушёл актёр Айзек Хейс , озвучивающий Шефа — его тоже задела серия о саентологии. Создатели признают, что жалеют об уходе коллеги, тем более, что они предвидели отрицательную реакцию на новый эпизод. Но Мэтт Стоун заметил, что они изменили бы себе, если бы не выпустили эпизод только из-за Хейса. И добавил, что раньше подобные вещи их никогда не останавливали, например, его мать — еврейка, что не помешало им многократно высмеивать евреев.

Паркер и Стоун провоцируют аудиторию на разных уровнях: не только затрагивают организации или всемирно значимые явления, но и шокируют обычного зрителя «рядовыми» событиями в своём сериале, совмещая не самые приличные темы с совершенно абсурдным юмором. Чего только стоит фраза «Почему у всех пацанов начались месячные, а у меня — нет?» или учитель-гомосексуал, не раз сменивший свой пол и ориентацию.

Кроме того, некоторые поступки главных героев нередко выходят за рамки морали и представлений о допустимом. К примеру, в одном из эпизодов Картман ест прах Кенни, перепутав его с какао, а в другом — совершает и вовсе ужасный поступок: скармливает одному из персонажей его же родителей. Звучит дико, но Паркер и Стоун умудряются подать даже такие вещи смешно.

В сериале присутствует не только злой юмор. Иногда шутки Паркера и Стоуна даже в какой-то мере защищают тех, на кого направлены. Например, Майкл Джексон , вопреки ходившим вокруг него слухам, показан чудаком, всего лишь желающим поиграть в Питера Пэна. Религия мормонов выставляется глупой, но, в то же время, самой безобидной и в чём-то даже полезной для верующих в неё людей.

Кроме того, Паркер и Стоун, наряду с высмеиванием сомнительных публичных личностей вроде Пэрис Хилтон , отдают дань уважения и своим кумирам. Например, один из главных героев говорит, что альбом The Cure «Disintegration» — лучший альбом всех времен и народов.

Безусловно, в «Южном парке» множество отсылок и пародий. Иногда авторы так спешат передразнить какое-то произведение, что даже не дожидаются выхода объекта своих шуток. Например, они спародировали фильм «Аватар», ориентируясь исключительно на трейлер. По мнению Стоуна, им удалось рассказали эту историю лучше, чем Джеймсу Кэмерону . Паркер добавил, что пытался осилить потом оригинальный фильм, но ушёл из кинотеатра после часа просмотра, так как прекрасно представлял, чем всё закончится.

Два в одном: пародия на «Аватар» и «Смурфиков»

Есть в сериале и простые, но запоминающиеся приёмы, не требующие тонкого восприятия: постоянная смерть Кенни в первых сезонах и уже почти крылатая фраза «Сволочи! Они убили Кенни!», характерный смех Картмана, его постоянные высказывания, в русском переводе звучащие как «Щикарно!», «Пацаны, вы идите в жопу, а я пошёл домой!», «Ща как дам по яйцам» (нередко говорится по отношению к женщинам). Несмотря на свою примитивность, подобные повторения являются отличительным знаком сериала и добавляют ему популярности.

Паркер и Стоун давно нашли свою формулу успеха, которой старательно придерживались на протяжении многих лет. Их главная задача — не снижать планку. Но пока проблем с этим не было, даже некоторые эксперименты с форматом пошли на пользу: например, эпизод с аниме-моментами (чего стоит опенинг с большеглазым Кенни-принцессой) или кадрами из игры World of Warcraft. Кроме того, авторы настолько старалась идти в ногу со временем, что даже пригласили видеоблогера PewDiePieя исполнить небольшую роль.

Пародия на аниме

Несколько сезонов вообще превратились в связанную историю, что не слишком характерно для «Южного парка». Например, в 19 сезоне в городке стала модной политкорректность, и за 10 серий авторы довели эту идею до абсурда. Позже Паркер и Стоун всё же вновь вернулись к привычным сериям с завершённым сюжетом.

Сериал Паркера и Стоуна настолько легко смотрится, что кому-то 287 эпизодов может и не хватить. Тогда стоит обратить внимание и на менее известные работы остроумного дуэта. Конечно, уровень «Южного парка» — это очень высокая планка, но, тем не менее, плохого материала у этих талантливых людей почти нет.

Паркер и Стоун успели засветиться в кино: помимо дебютного фильма, в их фильмографии есть два проекта — один срежиссировал сам Трей Паркер, другой — Дэвид Цукер («Голый пистолет», «Дочь моего босса», «Очень страшное кино 3, 4, 5»).

Фильм Паркера выдержан в лучших традициях его фирменного стиля, а называется «Капитан Оргазмо»: в нём рассказывается о мормоне, случайно попавшем в порнобизнес. Кому ещё, как не сценаристу и режиссёру «Южного парка», могла прийти в голову такая идея? Конечно, главную роль Паркер также доверил себе любимому.

Пошлость и безвкусица в фильме доведены до абсурда — чем хуже, тем лучше. Тут и типичный сарказм, и пародийность происходящего — фанатам «Южного парка» точно понравится. Кроме того, это отличная возможность посмотреть на кривляния молодого Паркера, обладающего помимо острого ума ещё и обаянием. Стоун также принял участие в фильме, но лишь в небольшой роли.

Трей Паркер в «Капитане Оргазмо»

А вот в другом фильме — «БЕЙСкетболе» Дэвида Цукера — Паркер и Стоун поделили экранное время. Роли как нельзя лучше им подошли: двое неудачников, придумавших новый вид спорта, — нечто вроде баскетбола с бейсбольными правилами — в котором нужно было вывести соперника из эмоционального равновесия любым способом.

Получилась хорошая в своём примитивизме и шуточках ниже пояса комедия. Поклонники «Южного парка» не только повеселятся, глядя на перекошенные лица создателей любимого мультсериала, но и заметят немало отсылок к нему: например, в одной сцене Паркер выводит противника из себя, разговаривая голосом Картмана.

«БЕЙСкетбол»

Ещё один крупный проект Паркера и Стоуна — кукольный полнометражный мультфильм «Команда „Америка“: Всемирная полиция». Авторы сняли очередную пародию, в этот раз на боевики, высмеивающую американскую политику и изобилующую грязными шутками.

На съёмках «Команда „Америка“: Всемирная полиция»

Как говорили создатели, съёмочный процесс их порядком утомил: они почти возненавидели фильм, пока над ним работали. Стоуну не нравилось, что необходимо идти на компромиссы. Паркер, в свою очередь, заметил, что хотя деньги им не нужны, прибыли от фильма они не получили вовсе. Кроме того, ситуацию усугубляли сжатые сроки. Хотя работу в итоге всё равно удалось выполнить хорошо.

Самые преданные поклонники наверняка слышали о небольшом ситкоме «Это — мой Буш!», или о мюзикле «Книга мормона», получившем награду «Тони», или о том, что Паркер озвучивал злодея в мультфильме «Гадкий я 3». В общем, при всей известности и успехе «Южного парка», его создатели могут похвастаться не только им.

Сейчас Трею Паркеру — 48 лет, а Мэтту Стоуну — 46. Но они до сих занимаются тем, что у них получается лучше всего — веселить и эпатировать публику своей злободневной сатирой. «Южный парк» меняется вместе с окружающим миром, оставаясь невероятно чутким к любым социальным проблемам и новым веяниям. Сохраняя рамки привычного стиля, авторы доносят до нас совершенно разные мысли.

Их творчество можно рассматривать с разных сторон. Кто-то считает, что оно метко подмечает все недостатки современного общества, кому-то шутки покажутся оскорбительными, кто-то просто их не поймет. Но если вы любите чёрный юмор и не склонны идеализировать жизнь, то, несомненно, найдёте здесь что-то для себя. Паркер и Стоун не боятся высказать всё, что думают — и пока что у них это отлично получается.

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