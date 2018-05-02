Гильермо дель Торо экранизирует «Страшилки, которые нужно рассказывать в темноте» 

Режиссёром выступает автор «Охотников на троллей» и «Демона внутри».
Благодаря усилиям оскароносного режиссёра Гильермо дель Торо подростковый ужастик «Страшилки, которые нужно рассказывать в темноте» будет перенесён на большие экраны. Серию рассказов американского писателя Элвина Шварца срежиссирует автор «Охотников на троллей» и «Демона внутри» Андре Овредал.
Сюжетная линия одной из самых страшных книжных серий рассказывает о группе тинейджеров, расследующих загадочную и жуткую череду смертей в своём небольшом городке.
Съёмки начнутся этим летом в Торонто, Онтарио. Дистрибьютором фильма на территории США выступит компания Lionsgate.
Дель Торо лично адаптирует сценарий книги, а помогут ему в этом авторы «Монстров на каникулах» Кевин и Дэниел Хейгманы. Продюсерами выступают Шон Дэниел, Элизабет Грейв, Джейсон Ф. Браун и Дж. Майлз Дэйл. Профинансируют «Страшилки, которые нужно рассказывать в темноте» Entertainment One (eOne) и CBS Films.