Гильермо дель Торо экранизирует «Страшилки, которые нужно рассказывать в темноте»

Режиссёром выступает автор «Охотников на троллей» и «Демона внутри».

Благодаря усилиям оскароносного режиссёра Гильермо дель Торо подростковый ужастик «Страшилки, которые нужно рассказывать в темноте» будет перенесён на большие экраны. Серию рассказов американского писателя Элвина Шварца срежиссирует автор «Охотников на троллей» и «Демона внутри» Андре Овредал

Сюжетная линия одной из самых страшных книжных серий рассказывает о группе тинейджеров, расследующих загадочную и жуткую череду смертей в своём небольшом городке.

Съёмки начнутся этим летом в Торонто, Онтарио. Дистрибьютором фильма на территории США выступит компания Lionsgate.