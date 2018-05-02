Индиец посмотрел новых «Мстителей» и умер

В Индии 43‐летний мужчина умер во время просмотра фильма «Мстители: Война бесконечности». Об этом сообщило The Times of India.

По словам полиции города Проддатур, Педдапаспула Бааша, работавший на стройке, воспользовался майскими праздниками что бы сходить на супер геройскую картину в формате 3D.

Когда фильм закончился, сотрудники кинотеатра решили, что мужчина ждал дополнительных сцен после титров. Когда закончились и они, охранник снял 3D-очки со зрителя и понял что мужчина умер, пока смотрел фильм.

По предварительной версии, смерть наступила от естественных причин или остановки сердца, однако дело возбудили по статье «Подозрительная смерть». Тело исследуют на следы заражения, следствие продолжается.