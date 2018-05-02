Ещё
Индиец посмотрел новых «Мстителей» и умер
Далее:
Читайте также:
Ещё

Индиец посмотрел новых «Мстителей» и умер 

360tv.ru 1 час назад
Фото: 360tv.ru
В Индии 43‐летний мужчина умер во время просмотра фильма «Мстители: Война бесконечности». Об этом сообщило The Times of India.
По словам полиции города Проддатур, Педдапаспула Бааша, работавший на стройке, воспользовался майскими праздниками что бы сходить на супер геройскую картину в формате 3D.
Когда фильм закончился, сотрудники кинотеатра решили, что мужчина ждал дополнительных сцен после титров. Когда закончились и они, охранник снял 3D-очки со зрителя и понял что мужчина умер, пока смотрел фильм.
По предварительной версии, смерть наступила от естественных причин или остановки сердца, однако дело возбудили по статье «Подозрительная смерть». Тело исследуют на следы заражения, следствие продолжается.
Фильм «Мстители: Война бесконечности» вышел в широкий прокат 27 апреля. В картине, как и всегда, практически все персонажи вселенной Marvel, однако не хватало героя одного из самых обласканных критиками фильма студии — Дедпула в исполнении Райана Рейнольдса. Актер пошутил на эту тему в своем Twitter.
360tv.ru: последние новости
«Симпсоны» войдут в историю как самый продолжительный сериал в США в прайм‐тайм Умер актер Геннадий Печников Дедпула не взяли. Райан Рейнольдс опубликовал ответ Тони Старка
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Что стало с актерами «Санта Барбары»27
Сбежавшие из СССР: артисты-невозвращенцы68
Номера в отеле, которые стоят как ваша квартира
Звезды, которые ненавидят свои культовые роли5
Тест: угадайте советский фильм по одному кадру29
Видео
02:16
«Мир Дикого Запада» продлят на третий сезон
ТВ
02:37
Фильм Данилы Козловского покажут в Швейцарии
Кино
05:17
5 ролей, которые могли достаться другим актерам
Кино
02:16
Вышел новый трейлер фильма «Человек-муравей и Оса»
Кино
02:53
«Мстители 3» собрали рекордную кассу за выходные
Кино
06:42
Самые невероятные трансформации звезд ради роли
Кино
04:19
Дженнифер Лопес выпустила новый клип
Концерты
04:48
10 звезд, которые выросли в нищете
Кино
03:04
«Евровидение-2018» покажут по Первому каналу
ТВ
07:06
Кевин вырос: как выглядят актеры «Один дома» сейчас
Кино
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение