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В Индии мужчина умер на сеансе «Войны бесконечности»
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В Индии мужчина умер на сеансе «Войны бесконечности» 

Игромания.ру 1 час назад
Фото: Игромания.ру
В Индии во время сеанса «Мстителей: Война бесконечности» умер мужчина средних лет — об этом сообщило издание Times of India. Журналисты также отметили, что, вероятно, это случилось по естественным причинам.
Изначально сотрудники кинотеатра подумали, что мужчина просто ждёт сцену после титров, но он так и не покинул своего места после того, как она закончилась. Тогда контролёры решили снять с него 3D очки и обнаружили, что он умер с открытыми глазами. Как сообщает полиция, у него произошёл сердечный приступ, но его тело всё равно отправили на экспертизу.
Премьера «Войны бесконечности» состоялась 3 мая в России и 27 апреля в остальном мире. У нас блокбастер за первый день собрал 260 миллионов рублей, побив рекорд «Отряда самоубийц» — тот за такой же промежуток времени заработал 254 миллиона рублей.
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