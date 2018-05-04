В Индии мужчина умер на сеансе «Войны бесконечности»

В Индии во время сеанса «Мстителей: Война бесконечности» умер мужчина средних лет — об этом сообщило издание Times of India. Журналисты также отметили, что, вероятно, это случилось по естественным причинам.

Изначально сотрудники кинотеатра подумали, что мужчина просто ждёт сцену после титров, но он так и не покинул своего места после того, как она закончилась. Тогда контролёры решили снять с него 3D очки и обнаружили, что он умер с открытыми глазами. Как сообщает полиция, у него произошёл сердечный приступ, но его тело всё равно отправили на экспертизу.

Премьера «Войны бесконечности» состоялась 3 мая в России и 27 апреля в остальном мире. У нас блокбастер за первый день собрал 260 миллионов рублей, побив рекорд «Отряда самоубийц» — тот за такой же промежуток времени заработал 254 миллиона рублей.