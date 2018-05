7 крутых сериалов, которые можно посмотреть за майские выходные

1. Затерянные в космосе

Lost in Space, 2018

Продолжительность сериала: 600 минут

Жанр: фантастика

Возрастной рейтинг: 13+

Рейтинг КиноПоиска / IMDb: 7.1 / 7.5 Новый фантастический высокобюджетный проект от Netflix , являясь «ремейком» сериала 60-х, расскажет историю семьи, космической корабль которой потерпел крушение на неизвестной планете. Этакая версия «Остаться в живых», но в космосе. Зрителя ждут интересная суровая фауна, невинный рейтинг, множество диалогов и минимум экшена. Основное действие начинается ближе к середине сериала. «Затерянные в космосе» подойдёт для вечернего просмотра всей семьёй.

2. Великое ограбление поезда

The Great Train Robbery, 2013

Продолжительность сериала: 180 минут

Жанр: драма, криминал

Возрастной рейтинг: 16+

Рейтинг КиноПоиска / IMDb: 6.5 / 7.3 Мини-сериал от BBC, расскажет реконструкцию одного громкого реального ограбления поезда Глазго — Лондон, произошедшего в 1963. Зрителя ждёт две разных части — подготовка преступников к делу и полицейская редакция о расследовании произошедшего. Отметим роскошную операторскую работу и отлично восстановленный дух той эпохи.

3. И никого не стало

And Then There Were None, 2015

Продолжительность сериала: 180 минут

Жанр: драма, криминал

Возрастной рейтинг: 16+

Рейтинг КиноПоиска / IMDb: 7.4 / 8.0 Экранизация знаменитого романа Агаты Кристи «Десять негритят». Правда, вместо негритят британские киноделы используют иное обозначение попавших в ловушку героев. Добротный английский детектив может похвастаться отличным кастингом (герои отлично попали в свои книжные образы), саундтреком, который добавляет нужного настроения и той самой атмосферой безнадёжности. Сериал немного отличается от знакомого всем советского фильма Станислава Говорухина , но его также интересно смотреть.

4. Типа моя жена

Imposters, 2017

Продолжительность сериала: 840 минут

Жанр: драма, комедия, детектив

Возрастной рейтинг: 16+

Рейтинг КиноПоиска / IMDb: 7.2 / 7.8 Лёгкий интригующий сериал о мошенниках с неожиданными поворотами в сюжетной линии, периодической сменой жанров и приятным юмором. В оригинале сериал называется «самозванцы», что гораздо больше подходит этой истории. Выделим в актёрском составе Уму Турман, ее персонаж шикарно прописан и сыгран. Отличное кино для всех любителей неглупых комедий и лихо закрученных детективов.

4. МакМафия

McMafia, 2018

Продолжительность сериала: 480 минут

Жанр: триллер, драма, криминал

Возрастной рейтинг: 16+

Рейтинг КиноПоиска / IMDb: 7.3 / 7.7 Уникальный по степени присутствия чистого русского языка сериал является отличным триллером о современной русской мафии. Ну, вы понимаете — коррупция, наркотики, клановые войны, заказные убийства. Вот это все. МакМафия является отличным представителем своего жанра и обладает убедительной масштабностью и драматизмом происходящих событий.

6. Призрачная башня

The Looming Tower, 2018

Продолжительность сериала: 500 минут

Жанр: драма

Возрастной рейтинг: 16+

Рейтинг КиноПоиска / IMDb: 7.0 / 7.9 Основанная на реальных событиях история расскажет о соперничестве двух американских спецслужб, которая привела к трагическим последствиям. Материалом к написанию сценария сериала стали две книги «Смутная башня: »Аль-Каида» и путь к 11 сентября» и «Черные знамена: Внутренняя история 11 сентября и Война против „Аль-Каиды“. Сериал понравится всем желающим заглянуть в закулисье работы двух секретных служб и задающим вопрос — „Можно ли было предотвратить катастрофу?“

7. Замёрзшие мертвецы

Glacé, 2016

Продолжительность сериала: 310 минут

Жанр: триллер, драма

Возрастной рейтинг: 16+

Рейтинг IMDb: 6.3 Отличный французский детективный триллер, в котором главным героям предстоит разгадать загадку найденного замороженного трупа лошади, принадлежавшую местному миллионеру. Красивая, но до мурашек мрачная картинка и лихо закрученный сюжет в наличии. Горе-переводчики тоже. В оригинале фильм называется „Замороженный“. Материалы по теме:

