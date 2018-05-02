Юрий Колокольников: у нас работают так, что в Голливуде не снилось

Актер Юрий Колокольников рассказал, тяжело ли работать в Голливуде.

"Это у нас работают на износ и так, что им не снилось. Кино вообще тяжелая профессия, это кажется только, что раз — и всё сделали. Всё это непросто даже физически, ведь рабочий день может длиться 12 часов минимум. А порой и все 16, если надо.