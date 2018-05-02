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Юрий Колокольников: у нас работают так, что в Голливуде не снилось
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Юрий Колокольников: у нас работают так, что в Голливуде не снилось 

Газета.Ru 2 часа назад
Актер Юрий Колокольников рассказал, тяжело ли работать в Голливуде.
"Это у нас работают на износ и так, что им не снилось. Кино вообще тяжелая профессия, это кажется только, что раз — и всё сделали. Всё это непросто даже физически, ведь рабочий день может длиться 12 часов минимум. А порой и все 16, если надо.
Кстати, последний съемочный день фильма «Мама дорогая» длился ровно сутки. Я уже ничего не говорю про психоэмоциональную составляющую. Непростая профессия, но очень интересная", — цитирует его слова газета «Известия».
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