Кто родился 3 мая 

Алексей Иванович Александров (66 лет), член Комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и государственному строительству. Избирался депутатом Госдумы I, II и III созывов. С апреля 2004 года представляет в Совете Федерации законодательный орган государственной власти Калужской области.
А еще в этот день родилась
Наталья Эдуардовна Андрейченко, киноактриса. Заслуженная артистка РСФСР. В кино дебютировала, еще на втором курсе ВГИКа, в картинах «От зари до зари» и «Колыбельная для мужчин». Популярность актрисе принес фильм «Сибириада». Потом были роли в картинах «Коней на переправе не меняют», «Военно-полевой роман», «Мери Поппинс, до свидания», «Марица», «Прости», «Пётр Великий», «Леди Макбет Мценского уезда» и других.
В начале 1990-х годов Наталья Андрейченко уехала с мужем в США. Там она снялась лишь в нескольких фильмах, но не в главных ролях. В 2000-х годах она вернулась в Россию. Среди её работ последних лет, «Подари мне лунный свет», «Грехи отцов», «Очень русский детектив», «Жизнь взаймы».
Помимо съёмок в кино Наталья Андрейченко участвует в различных телевизионных проектах и шоу. В 1996 году совместно с группой Natasha & GooSee записала альбом MOST, где выступила в роли вокалистки
Аркадий Яковлевич Инин (80 лет), российский сценарист, писатель. Заслуженный деятель искусств РСФСР. Настоящая фамилия — Гуревич.
Аркадий Инин — автор сценариев более 40 фильмов. Это — «Однажды
двадцать лет спустя», «Одиноким предоставляется общежитие», «На Дерибасовской хорошая погода» и многие другие. Он создатель свыше 200 теле— и радиопередач, в частности таких популярных, как «Вокруг смеха» и «От всей души!».