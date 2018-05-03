Кто родился 3 мая

А еще в этот день родилась

Наталья Эдуардовна Андрейченко , киноактриса. Заслуженная артистка РСФСР. В кино дебютировала, еще на втором курсе ВГИКа, в картинах «От зари до зари» и «Колыбельная для мужчин». Популярность актрисе принес фильм «Сибириада». Потом были роли в картинах «Коней на переправе не меняют», «Военно-полевой роман», «Мери Поппинс, до свидания», «Марица», «Прости», «Пётр Великий», «Леди Макбет Мценского уезда» и других.

В начале 1990-х годов Наталья Андрейченко уехала с мужем в США. Там она снялась лишь в нескольких фильмах, но не в главных ролях. В 2000-х годах она вернулась в Россию. Среди её работ последних лет, «Подари мне лунный свет», «Грехи отцов», «Очень русский детектив», «Жизнь взаймы».

Помимо съёмок в кино Наталья Андрейченко участвует в различных телевизионных проектах и шоу. В 1996 году совместно с группой Natasha & GooSee записала альбом MOST, где выступила в роли вокалистки

Аркадий Инин — автор сценариев более 40 фильмов. Это — «Однажды

двадцать лет спустя», «Одиноким предоставляется общежитие», «На Дерибасовской хорошая погода» и многие другие. Он создатель свыше 200 теле— и радиопередач, в частности таких популярных, как «Вокруг смеха» и «От всей души!».