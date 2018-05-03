В России выходит в прокат фильм Хабенского «Собибор»

МОСКВА, 3 мая — РИА Новости . Режиссерский дебют известного актера Константина Хабенского , картина «Собибор», повествующая о восстании в нацистском лагере в период Второй мировой войны, выходит в широкий российски прокат, сообщает пресс-служба проекта.

Фильм «Собибор» основан на событиях, произошедших в годы Второй мировой войны в нацистском лагере смерти «Собибор», созданном весной 1942 года на территории Польши. Лейтенанту советской армии Александру Печерскому , попавшему в плен и оказавшемуся в концлагере, всего за три недели удалось спланировать интернациональное восстание заключенных из стран Западной Европы и Польши. Произошедшее 14 октября 1943 года событие стало единственным за годы войны успешным восстанием в концлагерях, которое закончилось победой узников, сумевших прорваться через охранные заграждения.

"Я считаю, что наше кино рассчитано на зрителя, который умеет чувствовать, сопереживать и не боится проявления своих эмоций", — сказал Константин Хабенский на пресс-конференции. Он отметил, что делал максимально честное кино.

Мировая премьера фильма состоялась 23 апреля в Варшаве. Для первого российского показа 24 апреля выбрали родной город главного героя фильма Александра Печерского — Ростов-на-Дону. Фильм также покажут во Франции, Германии, Австрии, Японии, Венгрии.

"Мы сейчас отправляемся с фильмом, можно сказать, в турне по европейским странам. Я думаю, он найдет отклик у европейских зрителей, по крайней мере, я надеюсь на это. Я сужу по себе, так как меня этот фильм волнует", — отметил режиссер картины. Кроме того, продюсер ленты Эльмира Айнулова рассказала, что во всех странах к 9 мая готовится акция с одновременным показом «Собибора».

"Выход фильма «Собибор», в котором рассказана подлинная история о силе человеческого духа и сопротивлении нацизму, — важнейшее для нашей страны событие, особенно в канун Дня Победы", — отметил Александр Ерофеев , начальник управления спонсорства и клиентских мероприятий — вице-президент банка ВТБ , выступающего спонсором картины.