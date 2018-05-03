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Сериал по Стивену Кингу «Касл-Рок» выйдет на Hulu в июле
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Сериал по Стивену Кингу «Касл-Рок» выйдет на Hulu в июле 

DTF.RU 1 час назад
Фото: DTF.RU
Продюсером выступает Джей Джей Абрамс.
Видео-сервис потокового вещания Hulu представил новый тизер сериала, снятого по мотивам произведений Стивена Кинга, «Касл-Рок». Новое шоу, продюсером которого выступает Джей Джей Абрамс, будет доступно пользователям сервиса начиная с 25 июля 2018 года.
В тизере слышится голос известного по сериалу «Остаться в живых» Терри О'Куина, сыгравшего роль Джона Локка. На фоне видеоряда он размышляет о грехах прошлого, за которые придётся заплатить жителям Касл-Рока. Это, безусловно, задает мрачный тон повествованию сериала, состоящему из десяти эпизодов, в которых снимутся Андре Холлэнд, Билл Скарсгард, Сисси Спейсек, Мелани Лински, Джейн Леви и Скотт Гленн.
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