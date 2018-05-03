DC Comics анонсировала собственный стиминговый сервис DC Universe

Телесериал «Болотная тварь» находится в разработке.

После нескольких месяцев спекуляций и слухов DC Comics официально представила свою новую стриминговую платформу DC Universe, а также рассказала о сериалах, которые будут на ней доступны.

DC Universe — это первая в своём роде захватывающая цифровая вселенная, разработанная специально для поклонников DC.

Телесериал «Титаны» дебютирует уже в этом году и расскажет об одноимённой команде молодых супергероев, возглавляемых Диком Грейсоном, также известным как Найтвинг.

«Юная Лига Справедливости: Аутсайдеры» — это третий сезон любимого многими мультипликационного сериала «Юная Лига Справедливости».

Также в разработке находится драматический сериал «Метрополис», который был анонсирован в этом году. Шоу начнут снимать во второй половине 2018-го.

Помимо перечисленного, DC анонсировала телесериал «Болотная тварь».

За сценарий отвечают Марк Верхайден («Сорвиголова», «Звёздный крейсер „Галактика“») и Гари Доберман («Оно»), которые также выступают в роли шоураннеров сериала. Режиссёр «Аквамена» Джеймс Ван назначен исполнительным продюсером наряду с со-продюсерами из компании Atomic Monster Майклом Клиаром («И гаснет свет…») и Робертом Хакеттом.

Сериал расскажет об исследовательнице Эбби Аркейн, которая возвращается в свой дом детства в Луизиане для изучения смертельного болотного вируса. Там она заводит роман с учёным по имени Алекс Холланд, который трагически погибает. Эбби использует таинственные свойства болот для возвращения любимого к жизни, не подозревая, какие страшные тайны они скрывают.

Комикс «Болотная тварь» впервые был выпущен DC Comics в 70-х и с тех пор получил несколько экранизаций. В 1982 году Уэс Крэйвен написал и режиссировал фильм с участием этого персонажа. После этого на экраны также вышел сиквел, телевизионный и анимационный сериалы.

За последние годы было несколько попыток вернуть Болотную тварь на большие экраны (включая «Тёмную Лигу Справедливости»), но дальше эпизодических ролей в полнометражных мультфильмах и в игре Injustice 2 дело не зашло. Возможно, грядущее ТВ-шоу сможет вдохнуть в персонажа новую жизнь.

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