Ещё
Студия DC возьмется за сериал про Болотную тварь
Далее:
Читайте также:
Ещё

Студия DC возьмется за сериал про Болотную тварь 

Газета.Ru 25 минут назад
Фото: Газета.Ru
Онлайн-сервис DC Universe готовит сериал по комиксам DC о Болотной твари, сообщает Deadline.
Шоураннерами и сценаристами проекта станут Марк Верхайден ("Сорвиголова") и Гари Дауберман ("Оно"). Кресло продюсера займет Джеймс Ван. Предполагается, что сериал о Болотной твари будет доступен онлайн уже в 2019 году.
В центре повествования «Болотной твари» окажется исследовательница Эбби Аркейн, которая, вернувшись в свой дом в Луизиане для изучения загадочного вируса из болота, влюбляется в ученого Алека Холланда. Холланд трагически погибает, однако болотные испарения помогают вернуть его назад — в образе монстра.
В 1982 году Болотная тварь становился героем одноименного фильма ужасов Уэса Крейвена, в 1989 году вышел сиквел картины.
Газета.Ru: последние новости
Фильм "Мстители: Война бесконечности" установил новый рекорд кассовых сборов Юрий Колокольников: таких ролей, от которых я бы отказался, наверное, нет Джон Траволта возглавил нью-йоркскую мафию в новом трейлере "Кодекса Готти"
Комментарии  Ещё 2 источника 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Куда исчезают дети-актеры
«Собибор»: важная историческая правда
Сбежавшие из СССР: артисты-невозвращенцы68
Что стало с актерами «Санта Барбары»30
Премьеры недели: 4 новых сериала
Видео
02:16
«Мир Дикого Запада» продлят на третий сезон
ТВ
02:37
Фильм Данилы Козловского покажут в Швейцарии
Кино
05:17
5 ролей, которые могли достаться другим актерам
Кино
02:59
Крачковская отобрала роль у конкуренток
Кино
14:14
Куда исчезают дети-актеры
Кино
04:57
Киноляпы, которые специально оставили в фильмах
Кино
06:22
Как живут скромные миллионеры Голливуда
Кино
02:59
Советских актрис в бане чуть не обварило кипятком
Кино
02:16
Вышел новый трейлер фильма «Человек-муравей и Оса»
Кино
02:53
«Мстители 3» собрали рекордную кассу за выходные
Кино
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение