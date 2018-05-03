Студия DC возьмется за сериал про Болотную тварь

Онлайн-сервис DC Universe готовит сериал по комиксам DC о Болотной твари, сообщает Deadline.

Шоураннерами и сценаристами проекта станут Марк Верхайден ("Сорвиголова") и Гари Дауберман ("Оно"). Кресло продюсера займет Джеймс Ван . Предполагается, что сериал о Болотной твари будет доступен онлайн уже в 2019 году.

В центре повествования «Болотной твари» окажется исследовательница Эбби Аркейн, которая, вернувшись в свой дом в Луизиане для изучения загадочного вируса из болота, влюбляется в ученого Алека Холланда. Холланд трагически погибает, однако болотные испарения помогают вернуть его назад — в образе монстра.

В 1982 году Болотная тварь становился героем одноименного фильма ужасов Уэса Крейвена, в 1989 году вышел сиквел картины.