Биография Аркадия Инина

Советский и российский писатель, драматург, сценарист и публицист Аркадий Яковлевич Инин (настоящая фамилия Гуревич) родился 3 мая 1938 года в Харькове (Украина).

В 1960 году окончил Харьковский политехнический институт по специальности «инженер-электромеханик», затем — филологический факультет Харьковского университета. В 1970 году окончил сценарный факультет Всесоюзного государственного института кинематографии (мастерская Киры Парамоновой).

Первый фильм по сценарию Аркадия Инина был поставлен в 1971 году — «Вперед, гвардейцы!».

На сегодняшний день по его сценариям снято более 40 фильмов: «Однажды 20 лет спустя» (1980), «Отцы и деды» (1982), «Одиноким предоставляется общежитие» (1983), «Частный детектив, или Операция „Кооперация“ (1989), „На Дерибасовской хорошая погода, или На Брайтон-Бич опять идут дожди“ (1992), „Тонкая штучка“ (1999), „Феномен“ (2005), „Мины в фарватере“ (2008), „Дедушка моей мечты“ (2014) и другие.

Многие их них стали классикой советского кинематографа и получали призы на Международных кинофестивалях (МКФ) в Болгарии, Испании, Италии, Франции.

Как актер Аркадий Инин снялся в таких фильмах как „У матросов нет вопросов“ (1980), „Однажды 20 лет спустя“ (1980), „На Дерибасовской хорошая погода, или На Брайтон-Бич опять идут дожди“ (1992), „Личная жизнь королевы“ (1993), „Слова и музыка“ (2004), „Маяковский. Два дня“ (2011) и других.

С 1965 года начал работать на телевидении и радио. Автор более двухсот теле— и радиопередач (КВН, „Голубой огонек“, „Кабачок 13 стульев“, „С добрым утром!“ и др.), газетных статей и журнальных фельетонов. Один из создателей программ „Вокруг смеха“ и „От всей души!“.

С 1987 года преподает во ВГИКе. Является руководителем мастерской Сценарно-киноведческого факультета. Профессор.

Аркадий Инин написал более 30 книг повестей, сценариев и юмористических рассказов: „Вот и лето прошло…“ (1990), „Переулок надежд“ (1993), „Телефон доверия. Избранное“ (1998), „Все о ней“ (2001), „Женщина от А до Я. Юмористическая энциклопедия“ (2004), „Утесов. Песня длиною в жизнь“ (2006), „На Дерибасовской хорошая погода“ (2008), „Маяковский. Два дня“ (2011) и многие другие.

Он является автором пьес „Сергеев ищет Сергеева“ (1975), „Отважный Ширак“ (1977), „Новый Пигмалион“ (1994).

Член Комитета московских драматургов с 1971 года. С 1993 года — председатель Комитета московских драматургов.

Заслуженный деятель искусств РСФСР (1989).

Лауреат премий „Золотой теленок“ и „Золотой Остап“.

Награжден орденами Дружбы (1998) и Почета (2008).

Женат на Инне Ивановой , у них двое сыновей.

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