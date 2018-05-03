Ведущие китайские СМИ транслируют документальный фильм «Бессмертный Маркс» в честь 200-летия со дня рождения этого немецкого философа

Пекин, 3 мая / Синьхуа / — С 3 по 4 мая по ведущим китайским СМИ в прайм-тайм будет транслироваться двухсерийный документальный фильм «Бессмертный Маркс», посвященный 200-летию со дня рождения этого немецкого философа, социолога и экономиста.

Документальный фильм был снят Центром по изучению истории партии и партийных документов при ЦК КПК и Китайской медиагруппой под руководством Отдела пропаганды ЦК КПК. Он будет транслироваться в 8 часов вечера по первому каналу Центрального телевидения /ССTV-1/, а также на веб-сайтах газеты «Жэньминь жибао», агентства Синьхуа и Центрального телевидения.