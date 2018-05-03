Ведущие китайские СМИ транслируют документальный фильм «Бессмертный Маркс» в честь 200-летия со дня рождения этого немецкого философа 

Пекин, 3 мая /Синьхуа/ — С 3 по 4 мая по ведущим китайским СМИ в прайм-тайм будет транслироваться двухсерийный документальный фильм «Бессмертный Маркс», посвященный 200-летию со дня рождения этого немецкого философа, социолога и экономиста.
Документальный фильм был снят Центром по изучению истории партии и партийных документов при ЦК КПК и Китайской медиагруппой под руководством Отдела пропаганды ЦК КПК. Он будет транслироваться в 8 часов вечера по первому каналу Центрального телевидения /ССTV-1/, а также на веб-сайтах газеты «Жэньминь жибао», агентства Синьхуа и Центрального телевидения.
В фильме будет показано большое количество хорошо дополняющих друг друга ценных видеоматериалов и документов, кадров о посещении мест, где жил и работал Карл Маркс, интервью и бесед с учеными и экспертами, а также анимационных сюжетов, которые живо рассказывают об эпической истории борьбы Маркса и его соратников ради освобождения человечества, о легендарной жизни Маркса, упорно и непреклонно посвященной теоретическим исследованиям и революционной практике, а также о глубоком влиянии марксизма на прогресс человеческого общества и, в особенности, мирового социалистического движения. -0-